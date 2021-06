El Grupo Popular denuncia caos organizativo con el personal del Ayuntamiento de Béjar

Martes, 15 de junio de 2021

El Grupo Municipal Popular alerta del caos en la organización interna del personal del Ayuntamiento, culpando por ello al concejal del área, Antonio Cámara. Los Populares advierten que por primera vez en muchos años los servicios de atención al ciudadano como el registro municipal o los servicios económicos se han cerrado.

Tras venir de un año de restricciones en el que los trámites de los ciudadanos con el Ayuntamiento de Béjar han sido tarea casi imposible, ahora el PP denuncia que hay departamentos en los que todo el personal se va a la vez de vacaciones, no culpando de ello a los trabajadores, sino al concejal responsable de la organización; además considera que no hay previsión de las ausencias cuando éstas son avisadas con anterioridad y que no se está teniendo en cuenta la finalización de contratos, hechos que provocan que, pese a contar con personal suficiente, los servicios se encuentren desatendidos e incluso cerrados.

Los Populares añaden que a esta situación se suma una gran disparidad de criterios a la hora de realizar nuevas contrataciones, pues mientras para cubrir algunos puestos se realizan pruebas de aptitud, para otros el Ayuntamiento sólo pide la acreditación de experiencia, lo que consideran injusto y claramente discriminatorio. Además, añaden que se están realizando pagos de horas extraordinarias a trabajadores municipales muy por encima de lo permitido, como ha ocurrido en La Covatilla, sin que esas horas se justifiquen y se gratifica económicamente a otros, sin que medie explicación alguna.

El Grupo Municipal Popular insiste en que se trata de una falta de organización que debería ser supervisada por la Alcaldesa, que gana 3.000 euros al mes. Los Populares se muestran a favor de convocar un Pleno extraordinario para revocar su sueldo, pero han declarado que no cuentan con suficientes concejales para poder llevar a cabo dicha revocación, por lo que necesitarían el apoyo de Tú Aportas.