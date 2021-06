Hernán Pérez y su marcha de Unionistas: “Me han dado todas las facilidades del mundo y me siento en deuda”

Lunes, 14 de junio de 2021

Unionistas dio explicaciones a la marcha de Hernán Pérez con una rueda de prensa en la que el ya extécnico estuvo acompañado por Toni García, actual director deportivo. Sin embargo, el asturiano no desveló el equipo al que se irá después de un curso en Salamanca.

Toni García, director deportivo

Marcha del técnico: “El sábado por la tarde me comunica Hernán que tiene que hablar conmigo y me dice que cuenta con una opción profesional que es una lanzadera para su futuro, luego se lo comentamos a la Junta Directiva. No cabe duda de que teníamos que facilitar su salida. No ha sido muy largo ni nada y creo tuvimos una conversación amistosa”.

Idea ahora: “Hay que ver el perfil de entrenador que le viene bien al equipo. Empezaremos a buscar uno que se asemeje a los jugadores que tenemos con contrato. Primero hay que contar con el arquitecto, luego ya harás la casa. No se paran las conversaciones con los futbolistas”.

Hernán Pérez, exextrenador

Despedida: “Los acontecimientos no son como uno quiere en tiempo ni en forma. Es una situación que creemos que es lo mejor para todos. Le doy las gracias a todo el mundo. Me voy a acabar emocionando y no me gustaría…”.

Contrato: “Me sabe muy mal hablar aquí de términos económicos y somos amigos. Me han dado todas las facilidades del mundo y yo ya dije que si el director deportivo no me quería no iba a cobrar ni un duro. Los papeles son lo de menos y por encima de todo está el club y luego las personas. Me siento en deuda”.

Irse: “Ha sido todo de manera repentina. Ha habido buen feeling con Toni y todo ha cambiado”.

Futuro: “No quiero hablar de ello. Hay gente que piensa que esto es fácil, pero no. Lo que hemos vivido ha sido especial. Las puertas quedan abiertas y es un hasta pronto. Me queda la espina de que podíamos haber pegado un ‘campanazo’ y soñaba con ello como lo hizo el Amorebieta”.

Haberse quedado si no sale la nueva opción: “Tenemos la misma idea en todo, en los jugadores que deben continuar, en cómo va a ser la competición… Creo que Unionistas va a subir más pronto que tarde”.