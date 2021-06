“Hemos hecho un buen equipo de trabajo, donde siempre ha primado la cordialidad y la comunicación”

Domingo, 13 de junio de 2021

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, repasa sus dos primeros años al frente de un equipo de Gobierno en coalición

- Del 1 al 10. ¿Qué valoración hacen de los dos primeros años de legislatura?

Un 10 es un bien absoluto y no hay nada absoluto o perfecto en esta vida, pero yo pondría un 9. Hemos tenido que ajustar mucho los gastos, hemos rebajado la deuda, hemos pasado por una pandemia estando al lado de los vecinos, trabajando. Los trabajadores han dado el do de pecho en estos momentos tan duros. Entonces, creo que ha sido un engranaje en el que hemos conseguido sacar inversiones y subvenciones importantes para Alba de Tormes y, pese a este año de crisis sanitaria, creo que hemos intentado y conseguido mantener la imagen de turismo en la villa ducal, no la de turistas porque es evidente que no los hay, nos los hay en ningún sitio. Hemos mantenido la imagen de que el patrimonio en Alba de Tormes está vivo y queremos seguirlo manteniendo así. Si a ello se le añade la fuerza empresarial con la asociación de empresarios a través de la unión, en la que estamos a su lado, podemos decir que un 9.

- La llegada de la pandemia, ¿ha hecho que la llegada de ingresos por parte de Diputación o Junta se hayan reducido para cometer proyectos de mayor envergadura?

No es así. Diputación ya ayudó el año pasado con un plan de apoyo municipal complementario a nuestro ayuntamiento, aparte del plan de apoyo municipal que anualmente se da y del que a nuestro pueblo le correspondieron 140.000 euros, de los cuales el 50% podía ser empleado para el personal y el otro 50% para inversiones. A través de este plan de plan de apoyo municipal complementaria llegaron otros 137.000 euros que nos han servido de respiro económico para poder seguir haciendo inversiones necesarios, porque no hemos inversiones superfluas. Han sido inversiones necesarias como, por ejemplo, la bajada del techo de Casa Molino para poder celebrar allí las clases de la Escuela de Música, terminar la Casa de los Maestros, acondicionar los cementerios de Alba de Tormes y de Amatos, una ayuda para el programa AFE Amatos Natura o diferentes actuaciones en calles, entre otras. Son gastos necesarios sobre todo tras la pandemia y gracias a esta ayuda hemos podido acometerlos.

A través de la Junta de Castilla y León se ha obtenido una ayuda del Fondo de Cooperación Económica de 80.000 euros que han sido destinados al Multiusos, para acometer una sexta fase de la obra que comenzará en breves, y a la adquisición de un vehículo que era necesario para el Ayuntamiento de Alba de Tormes. Además, se han obtenido otros 107.000 euros cuya distribución irá destinada a diferentes inversiones que en breve arrancarán. Entre dichas inversiones están el asfaltado de la calle Sal, de la calle Pozuelo, de la calle Olvido, el nuevo alumbrado del puente que va a ser cambiado a LED o del Camino de los Almendrucales. Un total de 107.000 euros, como digo, que van a ser destinados a servicios necesarios que a la vez van a repercutir en un ahorro para el ayuntamiento como, por ejemplo, el cambio a LED del alumbrado del puente. La Junta de Castilla y León ha estado ahí, también con ayudas directas a los centros educativos. No así el Gobierno, que aún no nos ha prestado esas ayudas.



- Dos años de coalición, dos años de trabajo con Ciudadanos. ¿Qué conclusiones saca de esta unión en la gestión municipal?

Creo que somos un equipo de gobierno en el que no hay ni PP ni Ciudadanos, hay un equipo de gobierno. Hemos trabajado por el turismo, por sacar adelante una bolsa de empleo transparente, por hacer inversiones, por crear un presupuesto consensuado, etc. Hemos hecho un buen equipo de trabajo cada uno en sus respectivas áreas. Siempre ha primado la cordialidad y la comunicación. Eso es lo más importante. La alcaldía siempre lleva un poco más el grueso de los temas, pero existe la comunicación, tanto en las concejalías que lleva el PP como en las dirigidas por Ciudadanos. Ha sido un trabajo conjunto. Es un trabajo cansado al no haber unas dedicaciones exclusivas porque todos tenemos otros trabajos que compaginar para poder vivir.

- ¿Qué porcentaje de los cien puntos de acuerdo de gobierno se han cumplido ya?

Un 65 %

- Hemos visto que la Diputación ha iniciado las obras entre Carpio Bernardo y Villagonzalo de Tormes, un tramo que también une Alba de Tormes con la autovía a-50. ¿Cuándo será el turno de la carretera de Amatos de Alba?

Ya se ha firmado el acta de cesión de terrenos para la empresa y está previsto el comienzo para julio, sino es para antes. Son 4,5 kilómetros de longitud.

- ¿Habrá o no habrá fiestas este año?

Para agosto tenemos planteado la celebración de un mercado medieval acompañado de actos culturales, desde un teatro a algún concierto y en principio nada más, porque creo que ni siquiera habrá procesiones. Todo va a depender de la evolución de la pandemia, pero, por ejemplo, creo que verbenas no van a poder celebrarse. En octubre esperamos que haya algún acto más lúdico, como la corrida de toros que ya tenemos o algún concurso de recortes, además de los actos culturales. Posiblemente los conciertos de masas no podrán realizarse, pero si pudieran realizarse de manera correcta se harían.

- La oposición del PSOE durante estos dos años ha sido...

Creo que se está haciendo una oposición de lo que el PP hizo hace unos años. No está siendo el eslabón necesario para el progreso del pueblo. Ahora mismo estamos tramitando un convenio de los trabajadores y he de decir que aquí estamos en una posición conjunta, tanto oposición como el equipo de Gobierno. En este ámbito estamos de la mano mirando a un futuro, que es lo que le pido a veces a la oposición. Vamos a mirar más allá. Necesitamos un plan estratégico de turismo en el que participemos todos. Ahora hemos reformado el Museo de Alfarería, pero es pensando que tiene que ir más allá. Me gustaría que se valorase así, no es por cambiar, sino por avanzar. En resumen, me gustaría que estuviesen más a nuestro lado, que hay ocasiones en que ya lo están como lo vemos en algunos plenos. Qué dejen de mirar al pasado y avancemos hacia el futuro, poniendo en valor sus ideas. En ocasiones parece que se pide documentación con el único afán de entorpecer.