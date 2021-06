“La crisis sanitaria ha sido un lastre insalvable para nuestras concejalías de Turismo y Juventud”

Domingo, 13 de junio de 2021

Ciudadanos ya lleva dos años formando parte del equipo de Gobierno de Alba de Tormes. Hablamos con Gonzalo Bautista, primer teniente alcalde y concejal de Turismo

- Se cumplen dos años del final del bipartidismo en el Ayuntamiento de Alba de Tormes. ¿Qué ha cambiado con la llegada de Ciudadanos en la gestión municipal en los últimos dos años?

Básicamente la comunicación entre los diferentes partidos y los votantes de cada uno de ellos. Por desgracia cada vez era más común que te colocaran la etiqueta del partido que supuestamente te representaba y dependiendo de si los tuyos estaban en gobierno u oposición, así eras tratado. Desde la llegada de Ciudadanos intentamos, cada día, eliminar las etiquetas y tratar a cada albense de la misma manera independientemente de sus ideales políticos.

También hemos conseguido calmar la crispación entre gobierno y oposición, consiguiendo que haya más diálogo entre todos los grupos políticos. Para Alba de Tormes es muy importante el haber terminado por fin con el bipartidismo y las mayorías absolutas.

- ¿Cómo valoran su trabajo dentro del equipo de Gobierno y en las concejalías de Turismo y Juventud?

Comenzar de cero, en cualquier cosa, siempre es complicado, pero me atrevería a decir que en la política, aún más. Hay muchas cosas , que antes de entrar en este mundo, ves sencillas de trabajar y cambiar, pero cuando ya estás metido en materia te das cuenta que todo no es tan sencillo como parece. Aún así no por ello vamos a dejar de seguir luchando por cumplir nuestros objetivos. Todo esto habría sido mucho más complicado sin la ayuda de nuestros compañeros de equipo de Gobierno, nuestro equipo de Ciudadanos en la provincia de Salamanca y el excelente equipo de trabajadores del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

Con respecto a nuestras concejalías, cierto es que el Covid-19 ha sido un lastre insalvable para todos nosotros, pero todas las cosas que no hemos podido realizar hasta ahora siguen en nuestra agenda en tareas pendientes y poco a poco se irán resolviendo para seguir mejorando el día a día de nuestra gente y nuestros visitantes.

- La pandemia posiblemente haya roto mucho de los planes que tenían en el Ayuntamiento. Lejos de aventurarnos y una vez que esta crisis sanitaria toque a su fin. ¿Cuáles son los planes que tienen para el pueblo de Alba de Tormes?

Creo que el objetivo principal de todo el equipo de gobierno sigue siendo el amortizar cuanto antes la deuda con proveedores y a ser posible la deuda total para poder lograr una economía saneada con todo lo que ello conlleva. Dejando atrás los temas económicos y materiales creo que para Alba de Tormes y los albenses lo principal debería ser trabajar en la unión del pueblo.No puede ser que haya una división tan cruda y dura por temas políticos. Tenemos que entender que ante todo somos vecinos, amigos, parientes…todos somos albenses. Tenemos que demostrar que todo lo vivido desde inicios de 2020 nos ha hecho aprender que en la unión está la fuerza.



Claro está que podemos pensar todos de diferente manera, pero para avanzar debemos empatizar, saber dialogar y que la educación y el respeto al prójimo estén por encima de todo.

- ¿Qué porcentaje de los cien puntos de acuerdo de gobierno se han cumplido ya?

Pues no sabría decirte exactamente el porcentaje real de puntos cumplidos, pero estoy seguro de que habremos superado el 50% pese a que el Covid-19 nos ha lastrado mucho en todos los aspectos. También me atrevería a decir que, pese a no haber cumplido completamente parte de esos puntos, se está trabajando en la gran mayoría de ellos.

- Si miran los que aún no se han materializado. ¿Cuáles serían prioritarios conseguir antes del año 2023?

Desde el principio de la legislatura la finalización del edificio Multiusos ha sido una prioridad para este equipo de Gobierno, pero entendemos que todo lo que había apalabrado para continuar con esta obra haya tenido que posponerse por la necesidad de tener que inyectar más dinero a otras causas debido a la pandemia que azotó al mundo entero desde inicios de 2020. Sería muy importante para Alba de Tormes el poder contar con ese espacio para asociaciones, biblioteca, Escuela Municipal de Música y demás agrupaciones albenses.

También te digo que, a día de hoy, lo más importante es renovar la E.T.A.P. antes de que podamos tener un problema grave en todos los domicilios albenses con el agua de uso común.

- ¿Cómo valoran el trabajo desarrollado durante la pandemia por el equipo de Gobierno del que forman parte?

Si algo nos ha demostrado todo lo sucedido es que aquí, más que un grupo de concejales, hay un equipo humano increíble. Desde el primer momento este equipo se ha dedicado desinteresadamente a ayudar a todo el que lo ha necesitado dejando, muchas veces, nuestra situación personal a un lado para poder colaborar al 100% en el bien común.

Hay que destacar también la ayuda de tanta gente voluntaria que colaboró en el día a día y otros muchos que se ofrecieron a hacerlo desinteresadamente. Sin todo ese apoyo hubiera sido imposible estar a la altura en un momento tan duro. Todo esto tiene que ayudarnos a ver que juntos es más sencillo conseguir los objetivos. De nada sirve poner trabas .Siempre será más sencillo si todos arrimamos el hombro y remamos en la misma dirección.