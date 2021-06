Pilar Fraile reivindica el protagonismo de la mujer en la literatura en la entrega del Premio de la Crítica de CyL 

Sábado, 12 de junio de 2021

La escritora salmantina recoge este galardón en la ’54 Feria del Libro de Valladolid’, una obra del artista Adolfo Alonso Ares

La escritora salmantina Pilar Fraile ha recogido este sábad en el Círculo de Recreo de Valladolid, el ‘XIX Premio de la Crítica de Castilla y León’ que promueve la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, obtenido por su novela Días de euforia (Alianza Editorial). El premio es una obra de arte realizada expresamente para la ocasión por el artista leonés Adolfo Alonso Ares. La concejala de Cultura de Valladolid, Ana Redondo, y el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, hicieron entrega de este premio a la escritora salmantina, que recalcó el hecho de que por primera vez una mujer fuese premiado con este reconocimiento literario.

Pilar Fraile, visiblemente emocionada al recordar a su madre recientemente fallecida, aseguró estar todavía “sorprendida y agradecida2 por este reconocimiento, aseguró que todavía queda mucho camino por recorrer para las mujeres aunque entendía este mismo reconocimiento como un paso importante ante la equiparación de hombres y mujeres. “Espero que este premio sirva de inspiración para muchas mujeres”, apunto, señalando que su escritura se sitúa entre el corazón y la razón”.

Gonzalo Santonja, por su parte, señaló que Fraile obtuvo el premio “muy legítimamente. “Esta novela es un ejemplo de audacia literaria y entereza moral, con una sociedad, añadiendo que la sociedad literaria de Castilla y León se encuentra en la cumbre.

Ana Redondo, agradeció al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua su compromiso con la literatura y reconoció e carácter literario que caracteriza a la capital vallisoletana. El acto de entrega se completó con un acto literario posterior, en el que la escritora estuvo acompañada por el director del ILCYL, Gonzalo Santonja, y por la tarde firmó ejemplares de su novela en la caseta de firmas de la Feria del Libro.

Opinión de la crítica

Para Francisca Noguerol (USAL), miembro del jurado que falló este premio literario, ‘Días de euforia’ es una novela que destaca por su ‘ambición y complejidad’. “Utiliza una estructura coral en la que los protagonistas –una especialista en reproducción asistida, un bróker, un gestor de cuentas y una especialista en big data- nos hablan del mundo contemporáneo desde sus puntos de vista, siempre menores, porque cada uno conoce su visión sectorial y esas distintas perspectivas se van entreverando hasta constituir un verdadero fresco de lo que ocurre en nuestros días”, señala Noguerol, quien subraya que la novela habla realmente de nuestro tiempo y de las dificultades que tenemos las personas en este momento para relacionarnos.

En su opinión, ‘Días de euforia’ es una novela de ¡estructura compleja, con personajes absolutamente contemporáneos y sólido final’ en la que la autora aborda cuestiones capitales como puede ser la nueva maternidad, las gestaciones subrogadas, las paternidades, las relaciones afectivas, la dificultad añadida de mantener una relación a distancia o la incapacidad de comunicación a la que ha llegado la sociedad. Noguerol recuerda también el cuidado que el libro tiene en el aspecto formal, con una portada que es el retrato de Pilar Fraile pixelado “como denuncia del caos en el que nos encontramos en estos momentos”.

Para Carlos Aganzo (Grupo Vocento), los rasgos de esta novela son su sentido de la actualidad, y un sentido del humor salvífico “que coloca a todos ante una gran esperanza”, consciente de lo sencillo que resulta en este momento caer en el escepticismo, el cinismo o el mal humor ante las cosas que nos suceden, ante la euforia, la falsa euforia en la que estamos, el enajenamiento, la locura en la que vivimos. En su opinión, Pilar Fraile forma parte de una generación de escritores jóvenes de gran potencia literaria y fuerza extraordinaria’. Sostiene también Aganzo que se trata de una novela de sencilla lectura que hará disfrutar al lector y también le hará reflexionar sobre la complejidad actual del mundo

En Días de euforia, Pilar Fraile indaga en las contradicciones inherentes a la condición humana, a través de una lúcida, satírica e incisiva distopía que retrata un futuro espejo de nuestros días. El texto, en el que se vislumbra un hiperrealismo visionario, se sirve de una estructura coral para denunciar el frenesí que envuelve nuestras tragicómicas sociedades, asfixiadas por el deber del pensamiento positivo, la tiranía de los big data y el individualismo. Y con una ironía que nunca llega al cinismo, disecciona los errores de este ‘mundo feliz’ con tanta agudeza como soltura, logrando un retrato perturbador convincente.

Pilar Fraile

Narradora, poeta y doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense, indaga en nuestro futuro más próximo con una escritura incisiva, y una voz totalmente propia. Mediante una narración marcada por un ritmo tan desquiciado como hilarante, explora la moral del capitalismo que viene y sus paradojas. Es también autora de Las ventajas de la vida en el campo, (Caballo de Troya, 2018) y el libro de relatos Los nuevos pobladores (Ediciones Traspiés, Granada, 2014).

Como ensayista ha publicado el libro Materiales para la ficción (Editorial Grupo 5, 2017). En el ámbito de la poesía es autora de los libros de poesía: Falta (Amargord, 2015), Larva seguido de Cerca (Amargord, 2012), La pecera subterránea (Amargord, 2010) y El límite de la ceniza (Prensas universitarias de Zaragoza, 2006).

Sus textos han aparecido en diversas antologías y libros colectivos como: Pájaros raíces (Abada Editores, 2010) o Por donde pasa la poesía, (Baile del Sol, Tenerife, 2009), La república de la imaginación (Legados, Madrid 2009), Pánica tercera (Delirio, Salamanca, 2006); así como en distintas revistas de arte y literatura de ámbito nacional e internacional: The Paris Reviw, The Chicago Review, Cuentos de El Andén, Tears in the fence, La Galla Ciencia o Conversos. Varios de sus libros han sido traducidos a otros idiomas. Pilar Fraile es colaboradora habitual en el diario El País y cultiva otras facetas como la de guionista, junto con Pedro Campoy, autores del cortometraje El desierto de lo real.