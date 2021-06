El alcalde conectado directamente con cada uno de sus vecinos 

Sábado, 12 de junio de 2021

Roberto de Castro informa a cada habitante de Espino de la Orbada gracias al uso efectivo de las nuevas tecnologías

El alcalde de Espino de la Orbada se llama Roberto de Castro, desde las últimas elecciones gobierna en minoría con dos concejales del Grupo Socialista. En la oposición están otros tres ediles del Grupo Popular y un cuarto concejal de Ciudadanos. Antes el PSOE ha estado 25 años en la oposición y previamente gobernó otros doce. A pesar de todo, los miembros del Pleno están “todos a una”, confiesa el alcalde.

Espino de la Orbada es un pueblo que tiene en torno a 300 habitantes y su población “está subiendo porque damos facilidades”, presume el primer edil. Ahora van a ofrecer el programa Conciliamos de la Junta de Castilla y León para que los chavales de entre 3 y 12 puedan acudir. Durante el curso los alumnos en edad de Educación Primaria e Infantil acuden al CRA de Pedrosillo el Ralo.

En cuanto a intervenciones municipales se refiere, el alcalde subraya la limpieza, el acondicionamiento de jardines y la sustitución del suelo de arena de los parque infantiles por goma. Ahora están adecentando una plaza de la entrada del pueblo, pavimentandola y disponiendo la báscula de un modo más accesible para los camiones. Esta obra ha sido posible gracias al remanente que ha generado el no poder realizar gastos como las fiestas debido a la pandemia.

Entre las problemáticas el alcalde no se corta al mencionar la falta de cobertura, la instalación de WIFI no ha solucionado este problema, pero esta mejora si ha sido posible gracias al nuevo equipo de gobierno ya que de las cuatro convocatorias conocidas las dos primeras no se solicitaron, la tercera solicitada siendo alcalde Roberto de Castro no fue aceptada y la cuarta sí. La buena noticia es que se aprobó la instalación de una antena de telefonía móvil que están esperando.

También han instalado fuentes, han cambiado la luz del pueblo por bombillas LED, están instalando una descalcificadora en el suministro de agua potable y tienen concedida una depuradora de aguas residuales que en un futuro será obligatoria.

El año pasado limpiaron el cauce del rio y este año estan a la espera de los permisos que debe conceder la Confederación para proceder a esta necesaria intervención. Otra solicitud que tienen en trámite es la realizada a la Diputación para eliminar los resaltos de los márgenes de la carretera.

En el Ayuntamiento de Espino de la Orbada trabajan empleados eventuales y durante todo el año una alguacila contratada cinco horas diarias y una secretaria compartida con Parada de Rubiales.

Muy positivo es el movimiento asociativo, en opinión del alcalde, por ejemplo cuentan con una asociación cultural muy activa. Además desde el Ayuntamiento impulsan actividades para los niños y mayores, también cursos y actividades como el canicross o duathlon.

Hay que subrayar que el alcalde, Roberto de Castro, cuenta con comunicación directa con cada uno de los vecinos de Espino de la Orbada a través de WhatsApp. Informa puntualmente a todos los habitantes de cada novedad y, por si fuera poco esta voluntad de acercamiento a los vecinos, también se ofrece mensualmente información clara de todas las cuentas del Ayuntamiento de Espino de la Orbada. Todo un gesto de verdadera transparencia, ejemplo a seguir para el resto de consistorios.