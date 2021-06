El legado periodístico de Anselmo Santos estará disponible al toque de un botón

Sábado, 12 de junio de 2021

Anselmo Santos presentó ayer tres volúmenes en su finca La Cigüeña de Villaflores, gran parte de los mismos son sus aportaciones a SALAMANCARTVALDÍA. Estos tres ejemplares se suman a sus otros seis libros publicados.

Anselmo Santos es pionero en muchos aspectos periodísticos, él dice “fui el primero que sin ser periodista hice radio, televisión y prensa”, además hace años tomó la iniciativa de convertir en actualidad semanal muchas temáticas como la caza y pesca, luego emprendió otra serie de trabajos periodísticos con los cuales fue capaz de inmortalizar oficios y tradiciones de las que ya no quedan huella. Fue precursor de otros tantos temas y formas de dar vida periodística a realidades que un día están presentes y al siguiente no. Entre ellas, las numerosas personas que ya no están entre nosotros de las que queda constancia en sus escritos y entrevistas audiovisuales. Por suerte, todo este material estará en breve disponible “al toque de un botón”. Ayer Anselmo Santos satisfecho por ello quiso dar esta exclusiva a través de SALAMANCARTVALDÍA. “Te voy a dar una primicia porque estoy muy contento, me ha llamado el director del museo provincial de Castilla y León”, para informarle de que dentro de tres meses estará filmado todo el material. Se trata de nada menos que cinco cajones llenos de material escrito, fotografías, vídeos,.. que con la ayuda de un amigo transportó hace dos años a este museo.

“Solo con apretar un botón aparecerá todo, tanto caza como pesca, entrevistas, programas de televisión…”, describe Anselmo Santos.

Hijo adoptivo de El Cerro

Anselmo Santos trabajó como delegado de la visita médica y es hijo adoptivo de El Cerro, localidad en la que su padre ejerció como médico. Su padre estuvo primero en Palaciosrubios, después en Villaflores y también ejerció la medicina en Poveda de las Cintas. Cabe descatar que Anselmo Santos fue pregonero en las fiestas de Cantalpino, Villoruela, Aldeaseca y El Cerro.

Comenzó escribiendo en La Gaceta Regional de Salamanca en el año 80, ha escrito en El Adelanto de Salamanca y en Tribuna de Salamanca. Estuvo muchos años en Televisión Salamanca y a la par en Televisión Peñaranda. Es colaborador de SALAMANCARTVALDÍA.

El señor Manuel

En su labor periodística hay un personaje muy famoso para quienes acostumbran a leer sus columnas de opinión, con el mismo entabla conversación en sus escritos, hablan “de lo divino y de lo humano” se trata del señor Manuel. Lo encarna un amigo suyo, un señor de Villaflores con el que comparte el tradicional vermut con anchoas, que también se encarga de regar los árboles de su parcela La Cigüeña. Se trata de Tano, Cayetano González González. “Tano fue pastor de ovejas, parece filósofo, que también lo es, le di la doble personalidad, pero el señor Manuel es ficticio total”, subraya Anselmo Santos. El personaje “surgió en un restaurante de La Coruña donde pedimos marico, se me ocurrió echar limón, al poco rato vino un señor que era el dueño -se llamaba Manuel- y preguntó quién había echado limón, digo: yo, y dice: “muy mal”, me quedó helado y yo pensando en un personaje, digo: ¿a quién me busco?, pues al señor Manuel.