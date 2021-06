Anselmo Santos presenta en Villaflores tres significativas compilaciones de material escrito y visual

Viernes, 11 de junio de 2021

Hoy se ha vivido en Villaflores una íntima, privada y destacada cita cultural. Anselmo Santos ha elegido su parcela La Cigüeña para presentar a sus amigos tres nuevas compilaciones de material escrito y fotografías encabezadas con las siguientes titulaciones: ‘De la A a la W, una larga historia’, ‘¡Ahí lo dejo!’ y ‘Yo… la perdiz’.

A la cita han acudido un número contado de personas, entre las cuales se encontraban los miembros de la peña Los Magníficos de la cual forma parte, el alcalde de El Cerro, y otros representantes de esta localidad, de la que Anselmo es hijo adoptivo. Además no ha faltado la presencia de Tano, Cayetano González, persona que encarna al famoso personaje ficticio denominado señor Manuel en los artículos de Anselmo. Entre los asistentes al acto no ha faltado la presencia de Angel Gómez, que con su cámara de vídeo ha inmortalizado el momento. Tampoco se quiso perder esta cita el periodista Juan Carlos Pinto.

Anselmo Santos ha querido recoger en estos tres volúmenes sus artículos publicados en SALAMANCARTVALDÍA y otras aportaciones. El próximo mes de julio cumplirá 87 años, gran parte de los cuales dedicados a enriquecer con sus aportaciones las emisiones televisivas, de radio y publicaciones periodísticas principalmente en la provincia de Salamanca.

Explica que sus anteriores libros fueron presentados, el primero en el Palacio de Congresos y el resto en el auditorio de la Caja de Ahorros y en el Casino de Salamanca.

El primero de los tres tomos que ha dado a conocer Anselmo Santos es una recopilación de artículos publicados en SALAMANCARTVALDÍA desde que empezó a colaborar. Se trata de sus conversaciones con el señor Manuel. “Charlamos de lo divino y lo humano”, explica el autor.

El segundo libro es de artículos publicados en SALAMANCARTVALDÍA hasta la mitad y después una serie de historias inolvidables, “todos los libros llevan fotografías de gente querida”, con la que se ha topado. Personas con las que “he comido el pan y he bebido el vino”, relata.

El tercero, “es el que tengo más ilusión porque durante la pandemia, buscando en casa, me encontré un corto que había escrito con aquellas máquinas continentales a dos dedos, me lleve una gran ilusión, lo he hecho tal cual lo encontré”, detalla.

Con el mismo “pretendo recordar, es una perdiz que cuenta su historia desde que empieza la veda hasta que acaba, como si fuera un ser humano hablando de lo divino y de lo humano”. Está ilustrado “con fotografías de cazadores que me he ido topando y ya han fallecido por lo cual adquiere un doble sentido”, añade Anselmo Santos.

Una vez realizada la presentación de los volúmenes por parte de su autor, ha tomado la palabra el alcalde de El Cerro, Juan Carlos Garavís y el periodista Juan Carlos Pinto ha querido leer el poema “Alto Jornal” del poeta zamorano Claudio Rodríguez, porque “representa perfectamente el alma de Anselmo Santos”, ha justificado. Además el autor ha recibido de sus amigos “Los Magníficos” un obsequio, un trofeo en forma de pluma, en el que se puede leer: “Aunque se acaben los libros siempre quedarán tus amigos”.

Posteriormente los asistentes han disfrutado de un tradicional vermut con anchoas y han podido participar en juegos tradicionales como los bolos y las cartas entre otros.