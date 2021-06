Toni García, sobre Hernán: “Me gustaría que estuviese y va a estar porque tiene contrato”

Viernes, 11 de junio de 2021

Toni García ya fue presentado como nuevo director deportivo de Unionistas después de ser anunciado el pasado 31 de mayo. El madrileño compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática en la que abordó toda la actualidad del club charro.

Presentación: “Quiero agradecer a la directiva y al presidente que pueda estar en un proyecto tan ambicioso. Os pido colaboración y apoyo a los medios, pero también a la afición, que es el jugador número 12”.

Ronda de contactos con los jugadores: “Me he encontrado un grupo muy motivado por lo que le viene. Es una categoría nueva para todos, con equipos de mucha historia. He visto a jugadores con ganas de repetir el reto”

Hernán sigue o no: “Tiene contrato con Unionistas y el día a día lo estoy haciendo con él. Estoy más liado con el tema de hablar por teléfono y yo a él le filtro cosas para contarnos. Tenemos hilo directo. Jugador que nos encaje, lo valoraremos. El cuerpo técnico está en conversaciones, pero no creo que haya problemas para que sigan. Si algo me caracteriza es que soy muy directo y yo he venido aquí por Hernán, que es una pieza básica en el club. Me gustaría que estuviese y va a estar porque tiene contrato. Estamos trabajando”.

Perfil de futbolista que necesita Unionistas: “Tenemos que ser realistas y hay que ir a un mercado de jugadores competitivos. Creo en el bloque. El perfil de jugador está claro y contamos con una base muy sólida. Los equipos de presupuesto bajo se tienen que hacer desde atrás y con salidas rápidas”.

Reto de Unionistas: “Sería de idiota que yo dijese que tengo que meterme en playoff de ascenso. Tenemos que saber que hay equipos que nos triplican en presupuesto. Si compites, el fútbol se iguala bastante”.

Prespuesto: “Estoy a la guerra con la junta directiva y puedo asegurar que están haciendo un trabajo excepcional para que todo el mundo pueda tener un mayor presupuesto. Aún no lo tenemos en cifras de manera real, pero en breves momentos me lo pasarán. Será muy bajo en comparación con lo que vengo diciendo al ser de los que menos van a tener”.

40 equipos beneficia o perjudica para fichar: “Se amplía la gama de futbolistas y es muy goloso. La categoría es muy bonita y la Federación no está vendiendo la categoría tan bien como debería”.

Porcentaje a renovar de la pasada plantilla: “No me marco porcentajes y voy uno por uno. He sido claro durante toda la semana y darme a conocer. Será mayor o menos y depende de ellos, aunque entiendo que es una categoría especial. Si le dices a jugadores del Pontevedra o del Hércules con los ojos cerrados”.

Club oportunidad en la PRO: “Creo que sí. Cuando estás dentro te das cuenta de lo qué es el club y llama la atención”.

Carlos de la Nava: “Tiene contrato. Es un chico formidable. Tengo la sensación de que es un señor, educado y es el capitán”.

Plazos para cerrar la plantilla: “El mercado nos va a mover o sujetar. Está todo parado, pero no solo en Unionistas, sino en los pequeños. Me gustaría aguantarme una o dos fichas, veremos”.

Romero y Gallego: “He hablado con Gallego y le conozco de la etapa del Navalcarnero, pero yo le quiero ver en pretemporada. Con Álvaro Romero es igual; he tenido una conversación muy buena con él y la situación que el ha tenido ya ha pasado. Todo lo que venga son buenas noticias y ha hecho un buen final de campaña. Romero tiene contrato”.

Cris Montes: “El representante es muy claro y cómo nos conocemos de hace tiempo él es muy positivo en que su jugador siga aquí”.

Mario Gómez: “El bloque nos ha dado buenos resultado y ha sido muy regular junto a Ramiro. Son jugadores que están encantados con el club y la ciudad. Creo que se llegará a buen puerto con Mario y más”.

Sueldo mínimo: “No sabemos y hablar de rumores confunde a todo el mundo. Cuando salga una nota de la RFEF ya veremos los hechos”.

Pretemporada: “Las fechas dependen de la RFEF y no hay inicio aún. Igual arranca el 28-29 de agosto y la pretemporada puede ser de cinco o seis semanas”.

Instalaciones: “Cuando hacen obras públicas es difícil de apostar cuando se licitan las obras que se lleva a cabo en un tiempo estimado. Hay que dar las gracias por tener el campo por el dinero público. No sé cuándo estará todo arreglado. Es un hándicap el hecho de tener un estadio en el que no puedes meter a la afición. ¿Volver a Las Pistas con gente? El futuro pasa por el Reina Sofía, lo otro lo puedo comprar como parche...”.