El estreno de ‘La RED’ y los conciertos de Saltinvanquis y Nil Moliner, atractivos del sábado

Viernes, 11 de junio de 2021

Este sábado continúa la programación cultural elaborada por el Ayuntamiento de Salamanca para conmemorar la festividad de San Juan de Sahagún.

La primera actividad programada es el concierto de los ganadores del I Concurso Municipal de Bandas, Saltinvanquis, en el Patio del DA2. Este joven grupo salmantino presentará su primer disco a las siete de la tarde. Saltinvanquis es un grupo de música underground formado por Manu Corrales y Bruno Pino en 2017, con influencias de bandas como Ketama, Kiko Veneno, Los Delincuentes o Extremoduro. Actualmente, sus temas tienen un estilo personal, con influencias y sonidos tanto del rock y del funky como del flamenco o del reggae. Tras un largo camino haciéndose hueco, el pasado mes de noviembre ganaron el I Concurso de Bandas de Salamanca convocado por el Ayuntamiento y ahora presentan su disco “Amar hasta doler”. Las invitaciones disponibles se pueden descargar en www.ciudaddecultura.org

La compañía Jes Martin´s y Miguelón ofrecerán una segunda función de “ENTREVISTAS INSÓLITAS. Hoy: San Juan de Sahagún”, un espectáculo recomendado para todos los públicos protagonizado por el patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún. Serán a las 19’30 horas en el Patio Chico y las invitaciones están agotadas.

En el Teatro Liceo, a las ocho de la tarde, la compañía salmantina Kamaru Teatro ofrecerá el estreno absoluto de la obra de teatro “LA RED”. La RED es una organización secreta que lucha contra el ciberacoso, utilizando métodos y tecnología alternativa para detener los casos que encuentra por internet. Pero la RED también sufre ataques. Ante el acecho de un hábil hacker, la RED se ve obligada a hacer un nuevo fichaje. La llegada de este personaje supone un cambio en su estrategia y les hace mostrar sus motivaciones y debilidades en su lucha contra el ciberbullying. Las redes sociales e internet son una extensión de nuestra vida. LA RED muestra la cara menos amable de las nuevas tecnologías y de los múltiples casos de acoso que se dan en el día a día. El acoso por las redes sociales cobra una dimensión en la que no hay horarios, no hay fronteras, no hay edades y sobre todo no hay identidades. Esta obra forma parte del programa de apoyo a la creación escénica impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca. Las entradas para asistir a este estreno tienen un precio de 9, 12 y 15 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Se completa la programación prevista para mañana con el concierto del músico y compositor Nil Moliner, a las nueve de la noche, en el CAEM. Con su disco debut “Bailando en la Batalla” ha alcanzado el nº2 en la lista oficial de ventas de álbumes en España y el nº1 como artista español en su semana de salida. Su single “Soldadito de Hierro” se ha posicionado en el Top 10 de música en Instagram y ha ganado el certificado de Doble Disco de Platino en España. Nil Moliner cuenta ya con otro Disco de Platino por “Mi Religión” y cuatro Discos de Oro por “El Despertar”, “Esperando”, “Hijos de la Tierra” y “Sin Tu Piel”. En 2020 obuvo el premio a Artista Revelación por Los40 Music Awards. Las entradas cuestan 20, 22 y 24 euros (más gastos de gestión) y están disponibles en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Protocolo de seguridad

Todos los espacios que acogerán estas actividades culturales cuentan con un refuerzo de seguridad.

Las localidades habilitadas son de 1, 2, 3 ó 4 butacas juntas, con distancia de seguridad entre grupos. Cuando sea más de una entrada se venderán en bloque para garantizar que quienes las compran sean convivientes o formen parte de un mismo grupo.

En el Teatro Liceo se dispondrá de tres accesos diferenciados: uno para el patio de butacas, otro para las butacas pares de anfiteatros y el tercero para las butacas impares de anfiteatros. Se colocarán tres dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, uno en cada entrada. Y se reforzará el personal de sala, además de la limpieza y desinfección.

En el CAEM también se han habilitado tres accesos: una puerta dará acceso a las butacas pares del patio de butacas; otra de las puertas se habilitará para los que tengan entradas de butacas impares del patio de butacas; y otra para el anfiteatro. Se colocarán tres dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, uno en cada entrada. Se ha reforzado el personal de sala, así como la limpieza y desinfección.

En el Patio del DA2 el aforo es de 330 sillas colocadas con una distancia de un metro y media entre ellas.

Y en el Patio Chico la distancia entre sillas también será de 1’5 metros, con un aforo máximo de 190 localidades.