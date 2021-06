El Ayuntamiento ofertará este verano 209 plazas en campamentos y actividades de ocio

Jueves, 10 de junio de 2021

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá un total de 209 plazas para niños y jóvenes de 8 a 35 años dentro del programa ‘Verano Joven 2021’, que ha sido presentado en la mañana de este jueves por el concejal de Juventud en el Consistorio, Ángel Fernández Silva.

La nueva edición de esta campaña estival incluirá un campamento infantil en el municipio salmantino de Candelario, un campus relacionado con el medio ambiente y la aventura en la cercana localidad de Huerta y un último campamento náutico con inglés que tendrá lugar en Santander. La programación, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto coincidiendo con las vacaciones escolares, incorporará también tres semicolonias urbanas para jóvenes con discapacidad.

El ‘Verano Joven’, como ha explicado el edil, se sumará a las actividades que se llevarán a cabo en los CEAS y en los centros cívicos con el objetivo de fomentar la vida familiar y laboral a la vez que los niños y jóvenes disfrutan de una completa oferta formativa y de ocio. De igual modo, se trata de un programa que entronca con el compromiso del Ayuntamiento del fomento del ocio saludable y las relaciones personales en uno de los colectivos especialmente necesitado como consecuencia de la pandemia.

El plazo para inscribirse en las propuestas de este programa permanecerá abierto desde este jueves hasta el día 15 de junio. La adjudicación de las plazas, -proceso que se realizará al día siguiente de haber terminado el periodo de inscripción-, se comunicará por correo electrónico y seguirá como criterio el orden de llegada de las reservas. Si el mismo día de la adjudicación quedaran plazas libres, se abriría un nuevo plazo para apuntarse hasta que se cubran o hasta 15 días antes de la fecha del comienzo de las actividades. Los interesados en participar, pueden dirigirse al Espacio Joven (calle José Jáuregui, 16), llamar al número de teléfono 923 28 11 01 o escribir un correo electrónico a espaciojoven@aytosalamanca.es aunque preferentemente se insta a la utilización del formulario disponible en http://juventud.aytosalamanca.es/es/index.html

Todas y cada una de las iniciativas se celebrarán con todas las medidas de seguridad determinadas por la pandemia del coronavirus. Asimismo, todos los participantes deberán presentar una declaración responsable firmada por ellos mismos o por los padres o tutores en caso de que se trate de menores de edad. Deberán indicar que el asistente a la actividad no presenta sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID-19 y que no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas que presentaban síntomas antes del inicio de la misma. De igual modo, deberán indicar si pertenecen a un grupo vulnerable y aportar una prueba negativa de antígenos o PCR negativa con una antelación no superior a las 72 horas antes de la incorporación a la actividad (esto último solamente para el campamento infantil y el campamento náutico y de inglés).

PROGRAMA VERANO JOVEN 2021

CAMPAMENTO INFANTIL

FECHAS: 1 al 8 de agosto.

LUGAR: Candelario (La Canaleja).

EDADES: 8 a 13 años.

PLAZAS: 40.

CAMPUS AMBIENTAL Y DE AVENTURA

FECHAS: 19 al 30 de julio.

LUGAR: Huerta (Salamanca).

EDADES: 16 a 21 años.

PLAZAS: 39.

CAMPAMENTO NÁUTICO CON INGLÉS

FECHAS: 8 al 15 de agosto.

LUGAR: Centro de ocio Monte Corona (Santander).

EDADES: 13 a 17 años.

PLAZAS: 40.

SEMICOLONIAS JUVENILES URBANAS

FECHAS: (tres turnos) 16 al 30 de julio, 1 al 15 de agosto y del 16 al 30 agosto.

EDADES: 15 a 35 años.

PLAZAS: 60 (20 por turno).