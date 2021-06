La compañía salmantina Kamaru Teatro estrena este sábado ‘La RED’, en el Liceo

Jueves, 10 de junio de 2021

El Teatro Liceo acogerá este sábado un nuevo estreno absoluto de una compañía salmantina. En esta ocasión se trata de “La RED”, una producción de la compañía Kamaru Teatro que trata sobre el uso de las tecnologías en adolescentes y sobre el ciberbullying. Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros. Están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org.

Esta obra fue seleccionada por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes dentro de la convocatoria de apoyo a la creación escénica impulsada por el Ayuntamiento.

La acción sucede en una sede secreta de LA RED, en la que observamos grandes pantallas móviles, instalaciones metálicas con monitores, un ordenador central y señales lumínicas. A través de esas pantallas veremos qué sucede en los diferentes casos, como si lo estuviéramos viendo en nuestro móvil o tablet.

LA RED es una organización secreta que lucha contra el ciberacoso, utilizando métodos y tecnología alternativa para detener los casos que encuentra por internet. Pero la RED también sufre ataques. Ante el acecho de un hábil hacker, la RED se ve obligada a hacer un nuevo fichaje. La llegada de este personaje supone un cambio en su estrategia y les hace mostrar sus motivaciones y debilidades en su lucha contra el ciberbullying.

Las redes sociales e internet son una extensión de nuestra vida. LA RED muestra la cara menos amable de las nuevas tecnologías y de los múltiples casos de acoso que se dan en el día a día. El acoso por las redes sociales cobra una dimensión en la que no hay horarios, no hay fronteras, no hay edades y sobre todo no hay identidades.

La realidad cotidiana de los personajes se entremezcla con la urgencia de los casos de acoso que veremos a través de las pantallas de una sofisticada inteligencia artificial. El resultado es un trepidante thriller que muestra una actual problemática sobre la que la sociedad tiene que tomar conciencia.