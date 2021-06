Europeo 2020 (Aunque se juegue en 2021). Hito competitivo de las Selecciones europeas

“Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de hito en hito”. (François de La Rochefoucauld).

Comienza la “Eurocopa2020”, viernes 11, con el partido Turquía-Italia. Se cumple el 60 aniversario de la competición, repartiéndose los encuentros entre 12 sedes del continente. La final se jugaría en Wembley. Será la decimosexta edición del torneo europeo de selecciones nacionales que, originalmente, se iba a disputar en 2020 y tuvo que posponerse por la pandemia COVID-19. Recurro al informe de Mourinho por su participación en “The Sun” en este torneo y sintetizo sus opiniones sobre algunas Selecciones notables:



- Inglaterra : “La plantilla es muy buena, llena de opciones. Gareth está adquiriendo mucha experiencia a este nivel. Tiene un gran asistente en Steve Holland y eso es muy importante en el fútbol moderno. La fase de grupos es en casa. Las semifinales y la final es en casa. Tiene que ser ahora”.

- Italia : Tiene jugadores talentosos, pero tienen un muy buen conocimiento táctico. Pueden jugar de diferentes formas. Es difícil encontrar debilidades. Estarán entre los cuatro semifinalistas”.

- Bélgica: “Es un equipo poderoso, llenos de buenos jugadores. Tienen mucha creación. Como equipo llevan juntos muchos años y tienen mucha experiencia. Pueden hacer algo especial y, cuando digo especial, digo más que las semifinales de la Copa del Mundo… están alcanzando la edad perfecta para hacerlo”.

- Portugal : “Tiene una estructura de chicos experimentados. Juegan en un grupo duro… Si pasamos, somos capaces de llegar hasta la final”.

- Francia : “Tiene un número increíble de jugadores top. Son los últimos finalistas de la “Eurocopa”. Creo que menos que llegar a la final, para ellos no es nada. No veo ninguna debilidad. Si tuviera que decir un equipo para ganar, lo diría, porque el grupo es fantástico. Tienen que ganarlo. Si no, es una Euro fallida”.

- España : “Tiene una generación joven de jugadores. Técnicamente, son increíbles. Incluso los centrales son increíblemente talentosos técnicamente. No tienen un delantero de primer nivel. No marcan suficientes goles para el fútbol que juegan. Pueden vencer a cualquiera, pero no los veo jugando en la final.

- Alemania : “Es bastante difícil entender por qué fueron tan pobres en los últimos dos años. Siempre son un equipo al que temer. Son soldados, muy disciplinados. Pueden quedarse eliminados en la fase de grupos, pero si la pasan pueden llegar hasta la final".

- Países Bajos : “No los veo ni siquiera llegar a las semifinales. Tienen buenos jugadores jóvenes que probablemente necesitarán otros dos o cuatro años más para estar en la cima de su juego.

- Gales : “No es una situación fácil para un país sin muchas opciones. Pero siempre están bien organizados y saben cómo crear una situación para intentar sacar lo mejor. Les resultará difícil incluso clasificarse para la siguiente fase”.

- Escocia : “Tienen un núcleo de estrellas que son jugadores importantes en la “Premier”. Está mejor que en los últimos 20 años. La gran fuerza es la pasión. Realmente son una familia de valientes. El grupo no es fácil. Van a luchar por los puntos y le van a hacer pasar un mal rato a Inglaterra. No son candidatos al título, ni siquiera a las semifinales. Pero va a ser muy difícil vencerlos”.

Sinceramente, la visión de Mourinho es excelente y la realidad puede modificar las previsiones por muy versadas que sean, aunque de antemano yo me adhiero a ese análisis. Y hasta podía compartirla a la hora de establecer una clasificación final.

Y es verdad que en este tipo de Campeonatos aventuramos que “La vida no es cuestión de hitos, sino de momentos” (Rose Kennedy). Pero es bueno señalar (En opinión de Mourinho) que el favorito es Francia y le sigue Bélgica; teniendo en consideración que Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal, incluso España pueden aportar momentos de sorpresa.