El PP advierte que peligra la declaración del Corpus de Béjar como ‘Fiesta de Interés Turístico Internacional’

Miércoles, 9 de junio de 2021

Según los Populares la pandemia no puede ser excusa para eliminar elementos, actividades y actos que se podían haber celebrado pese a las restricciones de sanidad

El Grupo Municipal Popular teme que peligre la declaración de ‘Fiesta de Interés Turístico Internacional’ del Corpus Christi de Béjar, debido ya que el equipo de Gobierno ha suprimido actividades y elementos fundamentales de la tradicional celebración, que podían haberse organizado pese a las restricciones.

Según el artículo 13.1 de la Orden por la que se regula la declaración de fiestas de Interés Turístico Internacional, dicha declaración tendrá carácter indefinido mientras se mantengan las condiciones determinadas de su concesión, y según han manifestado los Populares, ya son tres los años consecutivos en los que el Corpus de Béjar no ha conseguido la promoción nacional e internacional que se requiere, divulgación que es factible pese a las condiciones especiales que ha impuesto la pandemia.

El Grupo Popular, añade que no se han sacado a la calle elementos tradicionales de la festividad como la Tarasca; los gigantes y cabezudos, que podían haberse expuesto bajo el balcón del Ayuntamiento, como se ha hecho en Toledo, ciudad que cuenta con la misma distinción; se han suprimido concursos como el rally fotográfico, el concurso de engalanamiento de balcones y el concurso de escaparates, certámenes que pueden celebrarse pese a las medidas restrictivas impuestas por la COVID y no se ha puesto la ornamentación en todo el recorrido, como sí lo han hecho en Toledo a pesar de no poder celebrar la procesión.

Los Populares consideran, que en lugar de mejorar la programación, “la desidia la desgana, la vagancia y la falta de responsabilidad política de esta alcaldesa y su equipo de gobierno” de PSOE y Ciudadanos, se ha traducido este año en que la programación cultural del Corpus bejarano se ha reducido de 11 a tres días y “no se han vuelto a acordar de la gastronomía”, esencial en la promoción turística de este evento internacional, borrando de la programación las jornadas de gastronomía sefardí que se venían haciendo para la ocasión.

“Si, ciudades como Toledo, la Orotava, o Puenteareas, con la misma distinción en sus Corpus, han sido capaces de mantener su programación durante ocho días y de ornamentar todas las calles habituales con alfombras y 9.000 elementos decorativos en todas sus calles y plazas, más motivo podría haberse hecho en Béjar”.

El Grupo Municipal Popular advierte que en el artículo 13.2 de la Orden por la que se regula la declaración de fiestas de Interés Turístico Internacional se contempla que “mediante resolución motivada y previa instrucción del correspondiente expediente, la declaración como fiesta de interés turístico internacional podrá ser retirada por la administración concedente cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos que la presente orden exige para su declaración”, y que la pandemia no puede ser una excusa para arriesgar una distinción de gran impacto económico para la ciudad, y para los negocios turísticos.