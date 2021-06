Los Bomberos de Lumbrales controlan un peligroso incendio en una vivienda en Bermellar

Miércoles, 9 de junio de 2021

Varias unidades del Parque de Bomberos de Lumbrales refrescan aún en la mañana de este miércoles 9 de junio los restos de lo que era una vivienda en la localidad de Bermellar. El fuego se producía pasadas las 22.00 horas en calle Larga de este municipio, sin que por el momento se conozcan las causas del fuego.

Hasta el lugar del suceso acudían tres dotaciones de bomberos del parque de Lumbrales, que no pudieron hacer nada por sofocar el incendio en la vivienda, aunque evitaron que las llamas se propagaran al corral de la casa y a otras viviendas colindantes.

La vivienda, de unos 200 metros cuadrados y de dos plantas, con los dobles de madera, es propiedad de la familia del alcalde de la localidad, Manuel José Sánchez Francia, quien en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA apuntaba a un cortocircuito como causa probable. “Había estado en el ayuntamiento con el secretario y salí a casa, eran sobre las nueve y media, ya salían las llamas por el tejado”, aseguraba el regidor.



En el momento del suceso no se encontraba nadie en el interior, “en ella vive mi hermano y en ese momento estaba trabajando”, por lo que no hay que lamentar daños personales, sin embargo “de la casa han quedado las cuatro paredes”, lamentaba Manuel José Sánchez, pues señalaba que la vivienda no estaba asegurada.