Los 54 municipios de la comarca logran estar una semana sin registrar positivos dos meses después

Martes, 8 de junio de 2021

La actualización de la jornada del martes de los datos de enfermos de coronavirus, dada a conocer a última hora de la mañana por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, trae un día más noticias favorables para la comarca mirobrigense, aunque hay que ponerla parcialmente en ‘cuarentena’, ya que en el apartado de datos desglosados por municipios se indica que este martes 8 de junio ‘no se actualizan los datos de positividad’, por lo que no se habrían sumado nuevos positivos en esos datos en caso de que los hubiera.

Sin embargo, en la actualización de los datos por zonas básicas de salud, donde no hay referencia a que no se hayan actualizado, el conjunto de las 7 zonas básicas de salud por las que se distribuyen los municipios de la comarca no registra esta jornada ningún incremento en el número de positivos. Lo que sí ocurre es que hasta 4 positivos superan la semana de antigüedad: uno en la Zona de Ciudad Rodrigo y hasta 3 en la Zona de La Alberca.

De este modo, la Zona de Ciudad Rodrigo no ha registrado ningún positivo en los últimos 7 días, mientras que el conjunto de las 7 zonas básicas se queda con sólo 2 en este período, ambos en la Zona Básica de La Alberca (fuera del territorio estrictamente de la comarca mirobrigense). Ese dato es el más bajo en lo que a la incidencia semanal se refiere desde el sábado 3 de abril, cuando solo se contabilizó 1 positivo en los 7 días previos.

Mientras, en lo que se refiere a la incidencia quincenal, el conjunto de las 7 zonas básicas suman 7 casos, 1 en la Zona de Ciudad Rodrigo y 6 en la Zona de La Alberca. La actualización por zonas básicas de salud se completa este martes con un caso activo más en la Zona de Ciudad Rodrigo (llega a 15) y 15 pruebas PCR realizadas más, 7 de ellas en la Zona de Ciudad Rodrigo.

Por otro lado, en la actualización de datos de los 54 municipios que integran la comarca mirobrigense, cumple la semana de antigüedad el último positivo detectado, que pertenecía a la localidad de Ciudad Rodrigo. Hay que apuntar que la comarca no lograba estar una semana sin registrar positivos desde el viernes 2 de abril, cuando se cerró un período de 9 días en esa situación (desde el 25 de marzo).

Por último, supera las dos semanas de antigüedad el último positivo detectado en Castillejo de Martín Viejo. De este modo, el conjunto de los 54 municipios de la comarca mirobrigense sólo contabiliza 1 positivo en los últimos 14 días, en Ciudad Rodrigo (que equivale a la menor incidencia acumulada posible, 8 casos por cada 100.000 habitantes).