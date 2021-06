Antonio Amaro, sobre su campus de verano: “Este 2021 tenía ya tantas que no me podía aguantar”

Miércoles, 9 de junio de 2021

Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS, organiza este verano su primer campus deportivo, del 5 al 11 de julio, en el Estadio Helmántico, el Anexo y el Tori, y comparte sus impresiones con este medio de comunicación a menos de un mes para que comience su aventura.

¿Cuáles son las sensaciones que tienes a menos de un mes para que empiece tu primer campus?

Son muy positivas. Tengo muchas ganas de afrontarlo, de hacer las cosas bien, de que los niños disfruten y de verlos por primera vez el Helmántico con caras de satisfacción. También hay nervios para que todo vaya según lo planeado.

¿Por qué te has decidido a lanzarlo este año en plena pandemia?

Esto ya viene del año pasado y ya lo había pensado y quería hacerlo, pero con todo el tema de la pandemia no pudo ser. Creo que este 2021 tenía ya tantas que no me podía aguantar y parece que ya todo va mejor.

¿Cómo va a ser el día a día en el campus?

Tendrán sesiones de entrenamiento con los monitores de 9:30 a 11:30 horas, luego habrá un parón de media hora para que los chavales se coman un bocadillo que les vamos a preparar, beban agua y descansen. Después haremos otras actividades, llevaré a alguien a que dé una charla, hinchables, juegos de agua, también voy a hacer que visiten el estadio para que ellos disfruten del campus.

¿Qué número de plazas tiene ya cerradas a pocos días para que acabe el periodo de inscripción?

Es un año complicado por las inscripciones y parece que ha sido el del boom de los campus en Salamanca, porque hay bastantes. Mis expectativas no eran de tener muchísimos niños, sino a 50-60 para que todo saliera bien y que en el futuro hubiera más.

¿Quién va a estar contigo en el campus?

Desde el club me han ayudado mucho porque me dejan el material y los campos, pero a mi lado voy a tener a Andrés, que es un familiar mío que me echará una mano.

¿Cómo va a ser todo lo relacionado con el Helmántico para los chavales?

Van a visitarlo y a entrenar tres días en él. El club se ha portado genial y me lo permite. Estarán unas tres horas, voy a llevar un fotógrafo también para que pasen un buen rato en el templo.