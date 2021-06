Salamanca recupera su trasiego de gente con la animación de músicos callejeros por el centro de la ciudad

Martes, 8 de junio de 2021

“Todo discurre dentro de la normalidad, no tanto, quizá, la rapidez con que pretendemos volver al pasado sin advertir el número de vidas que ha ocasionado la pandemia”

“Aún no hemos superado la pandemia que congeló nuestras costumbres, ocasionando no poco daño a las personas y al empleo”, afirma Manuel Lamas, colaborador de SALAMANCA AL DÍA y autor del vídeo que adjuntamos al final de este texto.

Y es que, en este trabajo audiovisual ha fijado su atención en “ el movimiento de las personas, músicos callejeros regalando sus notas a los transeúntes y algunos detalles más que, por ser tan comunes, pasan desapercibidos. No prima, por tanto, la calidad en la captación de las imágenes como lo que quiero expresar a través de ellas. El ruido de la calle, el trasiego de la gente, ávida de volver a sus costumbres, y algún joven haciendo travesuras con su bicicleta”.

Sin duda, una interesante ‘radiografía’ de la ciudad charra y su pulso vital en esta fase de la pandemia en la que se van liberando algunas restricciones. “Todo discurre dentro de la normalidad, no tanto, quizá, la rapidez con que pretendemos volver al pasado sin advertir el número de vidas que ha ocasionado la pandemia. No se entiendan mis palabras como crítica, pues también yo deseo retomar cuanto antes lo que he perdido, pero debe imponerse la prudencia para evitar males mayores”, concluye Manuel Lamas.