El PSOE denuncia que “el nuevo hospital de Salamanca acumula múltiples desperfectos” cuando ni tan siquiera se ha inaugurado

Lunes, 7 de junio de 2021

El PSOE de Salamanca, a través de su secretaría de sanidad, ha denunciado un nuevo retraso en el traslado de los servicios sanitarios al nuevo hospital de Salamanca, que tenía que haberse efectuado antes de acabar el año pasado, y que se añade a los más de diez años de retardo que acumula su construcción y su puesta en funcionamiento según lo comprometido, “e innumerables veces incumplido”.

El edificio del nuevo hospital, manifiestan los socialistas, está finalizado desde hace más de un año después “de más de diez acumulando retrasos y demoras”, así como las obras sujetas al Plan Funcional. También se han terminado las plataformas de acceso y el vial, han añadido desde el PSOE, pero, a pesar de ello, y a día de hoy, el traslado sigue sin efectuarse y la mayor parte de los servicios y la atención hospitalaria, como el bloque quirúrgico, las unidades de hospitalización, urgencias, o las UCI, han puesto como ejemplo, “siguen sin poder usar las nuevas dependencias” cuando, según prometió la propia Consejería de Salud, “tendría que haberse finiquitado, y las nuevas instalaciones deberían haber estado en funcionamiento en su totalidad durante el segundo semestre del pasado año” ha indicado la secretaria provincial de sanidad de los socialistas salmantinos, María García.

“El nuevo Hospital sigue acumulando más retrasos”, ha incidido la secretaria de sanidad del PSOE de Salamanca, a lo que hay que sumar, las constantes complicaciones que están surgiendo ahora con motivo de los fallos y los defectos de construcción que están surgiendo, las nuevas obras que se están viendo obligados a realizar por estos motivos y que, certifican, según todos los indicios, “el mal estado y la pésima ejecución de las nuevas instalaciones antes incluso de inaugurarlas al completo”.

Desde que se entregó la obra, ha referido María García, “no se ha parado de realizar reparaciones, subsanaciones y rectificaciones, además del cambio de piezas y material defectuoso”. El nuevo hospital, denuncian desde el PSOE, acumula y presenta múltiples desperfectos, “defectos en la construcción que no se tuvieron en cuenta por no contar, en su momento, con los profesionales adecuados y una falta de celo o de vigilancia por parte de la Junta a la hora de controlar los trabajos”. Defectos como, han destacado, problemas de goteras por filtraciones de agua, sistemas de climatización, más de 300 Fan-coil de unos 1.900 instalados, desregularizados, quirófanos que tienen que ser modificados por un mal diseño o pésima previsión teniéndose que volver a levantar suelos y techos tras comprobar que era imposible la entrada o el acceso a ellos con los aparatos radiológicos móviles necesarios, techos que, por otra parte, “en la mayoría del edificio no cumplen con la normativa vigente en este tipo de instalaciones”. También, ha recriminado la secretaria de sanidad socialista, la existencia de laboratorios incompletos, el tener que realizar contrataciones y adjudicaciones a nuevas empresas para adaptar el sistema eléctrico ya montado, la activación de las alarmas de forma habitual sin motivo aparente y, los constantes problemas de refrigeración en las nuevas cocinas que tienen que ser resueltas por el personal propio del centro a pesar de que su mantenimiento está concertado a una empresa concesionaria “a la que se paga por dejar todo en perfecto estado y funcionamiento”

La gestión que se está realizando en este sentido por parte de la Consejería de Sanidad, ha apuntado García, “es y sigue siendo pésima”, atribuyéndole la culpabilidad, junto al jefe de mantenimiento del Complejo Hospitalario, “un cargo elegido a dedo” de esta situación. Una situación en la que tiene que ser el propio personal de mantenimiento del Centro Asistencial, “que por cierto se encuentra bajo mínimos con la mitad de los puestos disponibles sin cubrir”, u otras empresas privadas, quienes estén procediendo a la reparación de los desperfectos cuando debería ser realizada por las empresas concesionarias o adjudicatarias responsables de la ejecución de las obras, del montaje de centro y de dejar el nuevo hospital en condiciones para proceder al traslado y su puesta en marcha con todas las garantías y condiciones, “¿quién va a pagar ahora estos sobrecostes?”, se ha peguntado García, “seguro que la Junta lo cargará al bolsillo de los ciudadanos” ha remachado.

La responsable sanitaria de los socialistas salmantinos ha concluido que “el PSOE no se va a quedar ante esta nueva negligencia, dejadez y desidia de la Junta para con los servicios básicos y el uso del dinero público con los brazos cruzados”, y ha anunciado que los procuradores socialistas por Salamanca en las Cortes de Castilla y León ya han registrado una pregunta y una petición de información para que desde la Consejería se explique y se facilite toda la documentación existente relacionada con el servicio de mantenimiento del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el nuevo hospital desde el 1 de enero del 2.020 hasta el día de hoy.

Cualquier trabajo de mantenimiento que requiera una actuación en los diversos servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca debe de ir acompañado por un parte de incidencias, ha aclarado García, y así se estaba realizando hasta ahora en el Complejo Asistencial pero, “mucho nos tememos” que la mayoría de estas intervenciones y actuaciones en la reparación de desperfectos en el nuevo hospital, “ por no decir todas” no se están haciendo con el correspondiente parte de incidencias” ha finalizado.

Respuesta de la gerencia del Complejo Asistencial

Por su parte, la gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca afirma que se “las informaciones surgidas son falsas, con mezcla de actuaciones que nada tienen que ver unas con otras y que ponen de manifiesto el desconocimiento absoluto de la puesta en marcha de una infraestructura de estas características. Estas actuaciones no afectan al cronograma del traslado y puesta en funcionamiento del Nuevo Hospital, dado que están incluidas dentro de la planificación prevista. Por tanto, continúa con el rumbo establecido, contando con la participación de todos los profesionales”.