Castilla y León se desmarca de los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud y no abrirá el ocio nocturno

Jueves, 3 de junio de 2021

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que Castilla y León seguirá los criterios del semáforo covid y, se desmarca de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es más, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo regional recurrirá el Plan aprobado ayer en el Consejo Interterritorial de Salud si se llega a publicar en el BOE, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad no se aplicará porque "vulnera" las competencias autonómicas y es "más restrictivo" que lo marcado en el semáforo.

"No tiene sentido que aumentemos restricciones cuando baja la incidencia y la hospitalización", ha señalado el vicepresidente, quien ha lamentado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "utilice el Consejo para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas que en este momento no tienen sentido y que la población no lo va a entender porque la evolución sanitaria es positiva

Igea ha recordado a Darias que en el Interterritorial los acuerdos deben tener consenso cuando no se está en un momento de Estado de Alarma, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno central no puede "invadir competencias" de las autonomías.

"No puede ser que el Gobierno decida suspender el Estado de Alarma pero intenta recuperar el mando único y la autoridad, usted lo ha tenido en su mano", ha advertido el vicepresidente, quien ha acusado al Ejecutivo de ejercer el "autoritarismo" a la vez que elude "responsabilidades".

Igea ha considerado que la obligatoriedad de este plan es "muy" discutible desde el punto de vista legal, por lo que ha pedido a la ministra que no publique las restricciones porque, de ser así, la Junta ser verá "obligada" a recurrir.

"Este no es el camino para intentar recuperar el consenso", ha señalado Igea, quien ha reclamado al Ejecutivo central que explique si en esta "deriva" tiene algo que ver el "fracaso político" o la "frustración" generado por las segundas dosis de AstraZéneca.

Igea ha aprovechado también para arremeter contra el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, sobre el que ha afeado sus declaraciones en torno a esta segunda dosis y los "grupos de presión" que influyen en las tomas de decisiones.

"Esto no lo hace ni un responsable político ni un sanitario que se precie, no puede deslizar acusaciones y generar aún más incertidumbre entre la población", ha zanjado Igea, quien ha reclamado al Ministerio que "vuelva al consenso, al sentido común y que abandone la senda del enfrentamiento.

"La ministra va en sentido contrario en la autopista", ha señalado el vicepresidente, quien se ha referido también al conflicto generado en torno a la adjudicación del plazas de los MIR.

No se abre el ocio nocturno

Por lo tanto, a partir de este viernes se establecen las restricciones correspondientes al nivel 2, con lo que no se abrirá el ocio nocturno.

En este sentido, el portavoz del Gobierno regional argumentaba que sin el estado de alarma el Ejecutivo central no puede tomar decisiones en materias que son competencias autonómicas.

De este modo, los locales de hostelería podrán abrir hasta la 1.00 horas, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas. En cualquier caso no se podrá consumir en barra. En este nivel de alerta, las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior del local seguirán cerrados.

Finalemente, anunciaba la reapertura de los centros de mayores y subrayaba que “el nivel 2 entra en vigor mañana viernes, una vez que se publique en el Bocyl".