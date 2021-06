“Nuestra finalidad es ofrecer soluciones garantizadas o encaminarlos hacia ellas”

Jueves, 3 de junio de 2021

Vivimos tiempos convulsos, con la economía y los negocios tocados de sobremanera tras la irrupción de la pandemia por el coronavirus, que ha generado no solo una crisis sanitaria sino una crisis económica de gran calado que afecta a particulares y empresas por un igual. Por ello, hay que apostar por valores seguros y asesoramiento profesional que traspasen lo meramente esencial, para convertirse en gran aliado de negocios y personas para encaminar su futuro hacia la prosperidad.

De esto sabe y mucho Asesores Financieros Criado Boyero S.L., empresa que se encamina hacia las dos décadas de existencia, destacando por el acompañamiento, ayuda y asesoramiento personalizado de principio a fin, haciendo de ello un valor conocido y reconocido entre particulares y empresarios, con especial impacto en el sector de la hostelería.

Miguel Criado García es el ‘alma mater’ de la empresa, experto asesor, unido a Credit Services, y quien esboza los trazos que pretende marcar en el presente y el futuro económico y empresarial a través de su continua pasión por dar soluciones a los problemas de cada cliente dentro de un panorama actual sobre el que asegura que “quiero inyectar un poco de optimismo hoy. Sabemos que son tiempos complicados pero pueden ser ciertamente positivos para aquellos empresarios y emprendedores que apuesten por dar un paso adelante y poner en marcha sus negocios”.

Para quienes no les conozcan, ¿Qué es Asesores Criado Boyero S.L.?

Se trata de una empresa unipersonal creada en 2005 tras readaptar su modelo de negocio y ahondar en nuevos sectores. En 2005 entraba en la franquicia Credit Services para gestionar la cartera y captación de clientes. La crisis de 2010 hizo que se derrumbara el modelo financiero conocido hasta el momento y eso nos obligaba a todos a replantear el modelo financiero.

¿Cuál ha sido la evolución del sector en estos años?

Las empresas financieras, dedicadas a la captación de clientes que necesitan financiación, tuvieron un boom con el inmobiliario. Se rompe el sector inmobiliario y con él se frenaban las hipotecas y créditos, además de llevar a la desaparición a multitud de empresas del sector. De esa marcha de empresas quedamos unos pocos en España, entre ellos yo, que ya contaba con formación y la adaptación a la nueva realidad, trabajando con todo tipo de empresas y bancas, todo para conseguir la financiación necesaria.

¿Cuáles son los productos y servicios que el cliente puede encontrar en Criado Boyero S.L.?

En la parte financiera buscamos hipotecas para comprar viviendas y propiedades, reunificación de préstamos con garantía hipotecaria, financiación para empresas mediante renting y leasing, pólizas de crédito con capital de riesgo, capitales privados a través de los que solventar problemas que la banca no hace a través de inversores personales, haciendo la gestión de intermediario y siempre ofreciendo garantías en la operación. En definitiva, todo tipo de activos financieros enfocados al mercado, siempre ofreciendo asesoramiento personal e individualizado. Además soluciono problemas de ASNEF y embargos.

En la parte inmobiliaria somos expertos reconocidos en la venta de activos, principalmente en lo referido a negocios de hostelería, tanto venta como traspasos, sector en el que ya trabajaba antes de iniciar este nuevo camino empresarial. Sobre esto realizo estudios de mercado y me encargo de la búsqueda y captación de posibles clientes compradores, a quienes también ofrezco la creación de proyecto empresarial y búsqueda de financiación si fuera necesario. Además realizo la venta de edificios, fincas, locales y viviendas. “No soy una inmobiliaria tipo, que cuenta con un equipo de vendedores. Yo me dedico a obtenerlos y realizar la venta incluso colaborando con otras inmobiliarias.

¿Cuál es la filosofía que pretende trasladar al cliente?

Ofrecemos asesoramiento integral. Todas las operaciones que realizo llevan un proceso de seguimiento postventa para comprobar que todo va bien, aportando apoyo si el cliente se encuentra con problemas o debilidades. Que el cliente se sienta acompañado en todo momento y sintiendo la garantía de estar junto a un profesional que tratará de ofrecerle soluciones antes, durante y después de su compra u operación. Uno de mis lemas es ‘tu asesor de confianza, siempre’… Mi principal finalidad es hablar con todo el mundo, no rechazar ni una visita que se me plantee, aunque sepa que no puedo solucionar su problema. A todos los escucho, asesoro y, si no puedo ofrecer soluciones, tratar de encaminar al cliente hacia la solución que podría encontrar. En el sector hostelero también tengo claro que si la persona no cuenta con la mentalidad y preparación requerida prefiero ser claro y decirle directamente que ese no es su negocio. No se trata de vender y olvidarte, sé que hay personas con la ilusión de montarlo pero no van a conseguir levantarlo y, de no desengañarle, se encontrará con problemas que, en muchos casos, acaban siendo insalvables.

¿Qué mentalidad debería tener la persona que esté ahora mismo pensando en emprender en un nuevo negocio? ¿Cómo plantea el futuro más inmediato?

Mi experiencia me dice que la vida está llena de ciclos, con crisis cada cierto tiempo, pero siempre hemos salido a flote. Lo importante es tener una mente optimista, saber que todo tiene solución en esta vida si se enfoca bien, no dejarse llevar tanto por lo emocional ante los problemas, sino más por lo racional. Hay nichos de mercado con gran capacidad de crecimiento que están esperando a gente con ambición. La sociedad está cambiando, los hábitos de consumo también, y esto es muy importante, sabiéndose adaptar y especializarte lograrás atraer a clientes y con ello empezar el crecimiento. Si se cuenta con un local en alquiler, se debe conseguir un equilibrio entre el propietario y el arrendatario, que el pago no suponga la imposibilidad de sacar adelante el negocio. En definitiva, se puede triunfar sabiendo lo que se está haciendo y lo que se debe hacer, tenerlo definido y planificado. Si los problemas te dominan se acaba haciendo una bola incontrolable.