Unionistas, el principal equipo de Salamanca sueña con un buen año en Primera RFEF

Jueves, 3 de junio de 2021

Unionistas se ha convertido en el principal equipo de Salamanca y soñará con hacer un buen año en la Primera RFEF, el tercer escalón del fútbol español –únicamente detrás de la Primera y Segunda División–, después de la reestructuración llevaba a cabo por el organismo que le da nombre. Así, los del Reina Sofía serán el mayor club de fútbol de la provincia en la temporada 2021/2022 después de obrar la gesta de casi alcanzar el playoff a la categoría de plata en España. Solo una debacle en Valladolid le privó del milagro.

Además, los ‘populares’ vivirán un curso maravilloso al estar completamente rodeados de grandes rivales que tratarán de ponerle las cosas muy difíciles. Sin embargo, aún quedan muchos detalles por conocer de cómo será la PRO en los meses venideros. Lo que sí se sabe es que habrá dos grupos de 20 conjuntos, lo que hará un total de 40. Por otro lado, el primer clasificado de cada uno logrará subir al mundo profesional de manera directa, mientras que del segundo al quinto tendrán que acudir a una apasionante fase de ascenso. En el lado negativo, del 16º al 20º caerán a la Segunda RFEF, lugar en el que actualmente reside el Salamanca UDS, el eterno rival.

La Primera no pinta nada mal y gozará de la presencia de transatlánticos como el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, los filiales del FC Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el Real Valladolid o el Celta de Vigo. Y todo ello sin obviar la pérdida de la Segunda División de otros cuatros clubes muy reputados como el Sabadell, el Castellón, el Logroñés y el Albacete. De dicha manera, a nadie se le escapa que Unionistas se encontrará con la etapa más bonita y complicada de su corta historia, por lo que deberá dar un salto de calidad en lo que a sus infraestructuras se refiere si no quiere sucumbir ante presupuestos bastante más elevados que el suyo.

Para afrontar la 2021/2022, los blanquinegros ya cuentan con una serie de miembros de la entidad con contrato, a falta de posibles renovaciones y fichajes que lleguen de la mano de la figura del nuevo director deportivo, que es Toni García, ex del Navalcarnero. Por su parte, el entrenador Hernán Pérez, el capitán Carlos de la Nava, el defensa Ramiro Mayor, el centrocampista Diego Lamadrid y el extremo Íñigo Muñoz son los que tienen asegurado su vínculo para no quedarse sin jugar algo tan bonito, salvo que se produzca una separación de sus caminos con los ex de Las Pistas en este verano.

Y no hay que olvidar que el hecho de que toda la afición salmantina pueda volver a entrar en masa al Reina Sofía resultará un factor clave en el beneficio de toda la escuadra, por lo que habrá que mejorar los accesos, las instalaciones o el obligatorio tema de la iluminación. Luego la Federación tendrá que sentar las bases relativas a si hay sueldos mínimos, los contratos televisivos y mucho más que se conocerá próximamente.