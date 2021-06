“No podemos descartar que se necesiten dosis de refuerzo o nuevas vacunas más efectivas”

Miércoles, 2 de junio de 2021

Con el avance de la vacunación frente la Covid-19, especialmente en estos últimos meses, es indudable que se ha abierto un camino de esperanza para ver el final de una pandemia que llegó hace más de un año. Pero todavía no podemos bajar la guardia, y “debemos ser prudentes y mantenernos vigilantes ante posibles rebrotes”, explica Martín Pérez y Andrés, profesor titular del Área de Microbiología de la Universidad de Salamanca. “Las vacunas han mostrado una gran eficacia frente a las nuevas variantes”, añade, “proporcionando una protección superior a la obtenida por la infección natural”. No obstante, como precisa, “aún existen cuestiones que no podemos predecir”, como por ejemplo “saber cuánto durará la inmunidad de las vacunas”.

Teniendo en cuenta la evolución actual de la pandemia, y sobre todo los beneficios de la vacunación, ¿podemos decir que ahora sí estamos viendo el final de esta pesadilla?

Creo que aun debemos ser precavidos. La investigación científica y la industria farmacéutica han desarrollado en un tiempo récord herramientas muy efectivas para reducir la expansión del virus y la gravedad de sus síntomas. La situación en los hospitales ha mejorado significativamente a medida que se ha avanzado con la vacunación. Creo que poco a poco podemos ir retomando algunas de nuestras rutinas, sobre todo actividades al aire libre y en grupos pequeños, pero debemos ser prudentes y mantenernos vigilantes ante posibles rebrotes.

¿Se está constatando que las vacunas son efectivas ante las nuevas variantes del virus?

Sorprendentemente las vacunas han mostrado una gran eficacia frente a las nuevas variantes, proporcionando una protección superior a la obtenida por la infección natural. Por el momento tenemos evidencias de que las vacunas que se están administrando en Europa (Pfizer, Moderna y AstraZeneca) serían eficaces contra la variante británica, la sudafricana y la india, si bien en algunos casos su eficacia podría ser un poco inferior a la obtenida frente a la cepa original. Una observación muy esperanzadora es que la protección frente a las variantes que han aparecido hasta ahora es mayor en las personas vacunadas que en las personas que han pasado la infección por COVID con el virus original. Todos estos datos nos hacen ser optimistas respecto a las nuevas variantes, aunque no podemos descartar que aparezcan otras variantes más patogénicas.

¿Sigue siendo pronto para saber cuánto durará la inmunidad de las vacunas?, ¿es posible que se necesite una dosis de refuerzo?

Aún es pronto para saber cuánto durara la inmunidad de las vacunas, ya que ha pasado muy poco tiempo desde que se empezaron a testar. No podemos descartar que se necesiten dosis de refuerzo o nuevas vacunas más efectivas.

Aunque ahora lo que toca es salir de esta, ¿son esperables nuevas pandemias en el futuro?

La trágica experiencia adquirida con la COVID-19 nos ha mostrado que esta pregunta no se puede responder.