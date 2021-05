Chuchi Jorqués renuncia a esperar a saber si sigue o no como entrenador del Guijuelo

Lunes, 31 de mayo de 2021

Chuchi Jorqués no será el entrenador del Guijuelo en Tercera RFEF el próximo curso. El técnico palentino decidió no esperar más tiempo a una propuesta del club chacinero y optó por marcharse de la entidad a la que llegó tras la salida de Jacobo Montes del cargo hace pocos meses. Además, el exjugador ofreció explicaciones a través de un escrito:

“Con el presente comunicado, y después de terminar mi relación contractual con el CD Guijuelo, anuncio este 31 de mayo mi renuncia a esperar a que me comuniquen si seré o no el entrenador del equipo de cara a la próxima temporada. Me he visto obligado a tomar esta decisión, tras haber anunciado en numerosas ocasiones a la directiva, cuerpo técnico y jugadores, mi intención, ilusión y predisposición para esperar al Guijuelo, algo que para mí era una prioridad, con el único objetivo de devolver al club al lugar que se merece. Pero, vista la falta de acción en la toma de decisiones, el rumbo que está tomando el club y la dejadez por parte de la dirección del mismo, he tenido que tomar esta determinación por mi futuro profesional. El presidente del club me dijo que, después de haber pasado casi un mes desde el descenso a la 3ª RFEF del equipo, mi contrato ya ha terminado y que si me saliese alguna opción para poder ir, la aceptase. Por eso, en estos momentos me veo obligado a tomar, por voluntad propia, esta triste decisión de dejar de esperar ante esta incertidumbre, siempre deseando de corazón a este club y a este pueblo todo lo mejor. Ojalá nuestros caminos vuelvan a encontrarse porque quiero mucho al Guijuelo. Lamento profundamente que las cosas tengan que ser así, pero lo único que yo he pedido desde el primer momento ha sido sinceridad sobre mi futuro y nunca medias verdades, creo que no lo merezco. Quizá por la falta de transparencia, valentía e incapacidad en la gestión de algún miembro de la directiva sobre la gestión de un club, entiendo que era esto lo que estaban esperando. Sinceramente, no voy a ser yo un problema para las decisiones del futuro del club; reitero mis mejores deseos para el futuro a jugadores, socios y personal del Guijuelo. Me despido con un gran dolor y mucha pena, pero espero que sea solo un hasta luego y que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Siempre, ¡Aúpa Guijuelo!”, rezó la nota de despedida de Chuchi Jorqués.