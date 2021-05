Sergio Mata: “Voy a estar en la grada del Vicente del Bosque como un socio del Salamanca FF más” 

Martes, 1 de junio de 2021

Sergio Mata, exentrenador del Salamanca UDS Femenino -ya Salamanca FF tras romperse el convenio con los del Helmántico-, atiende a este medio de comunicación para hablar sobre su despedida después de acabar una etapa de seis temporadas en el club charro.

Despedida: “La sensación deportiva es complicada y a todos nos gustaría haberlo hecho mejor (perdieron 1-5). La despedida fue muy bonita, con muchos sentimientos, emoción, cariño… se me escapó la lagrimita, pero tocaba desmoronarse y lo disfruté”.

Valoración de las seis temporadas: “He sido rotunda y absolutamente feliz, he disfrutado muchísimo de todo, ya sea del ascenso, del primer partido en el Helmántico, de la Primera Nacional… Las notas de gestión de grupos y de jugadoras ya le tocan ponerlas a los demás. He intentado aportar lo que tengo al fútbol femenino y a Salamanca”.

Mejor y peor momento: “El mejor puede ser cuando la semana pasada recibes todo el cariño de la gente que ha estado contigo, incluido el de ex jugadoras que he tenido que darles la baja. Instantes muy complicados fueron la lesión de Carmen, de Paula o de Marina. Mirarles a los ojos sabiendo lo que va a suponer para sus vidas es durísimo para un entrenador que tiene un vínculo con ellas. Te deja marcado”.

Jugadoras que acaban su etapa a la vez: “Lo vives de una forma muy emocional y hay un momento en el que hablas en privado con cada una de ellas y les dices lo que han supuesto en tu vida antes de darles un abrazo. Son muchas horas de compartir todo. Has visto crecer a gente como si fueran tus hijas”.

Futuro: “A Sergio Mata el futuro le depara tranquilidad. Disfrutar de mis dos hijas, que han sacrificado mucho tiempo por apoyarme. A partir de ahí, ya veremos si surge otro proyecto o prefiero descansar. Iremos tomando algún rumbo…”.

Ruptura del convenio con el Salamanca UDS: “Como aficionado y socio del Salamanca FF entiendo que una parte le toca valorarlo a la directiva, que yo siempre me he mantenido al margen. Creo que no se habrán vistos los objetivos cumplidos y lo que intentas es que el fútbol femenino se fortalezca. Parece que era el momento de separar los caminos. ¿Quién rompe el convenio? A todos nos sorprende un poco y no tengo información de primera mano, pero pienso que el Salamanca FF es el que decide hacerlo así, aunque sea de mutuo acuerdo. Opino que el momento que vive nuestro deporte en la ciudad necesita un mayor apoyo en lo que a infraestructuras se refiere y sería importante que haya gente que se lo dé. ¿Cómo queda todo? En estos dos años se ha utilizado la ropa del Salamanca UDS y me imagino que cambiará, igual que el escudo. No variará mucho el tema deportivo e imagino que todo seguirá del mismo modo en la cantera”.

Sucesor: “Tengo que decir que confío plenamente en que la directiva elegirá muy bien y será una figura que siga con el legado. No puedo dar un nombre concreto”.

Mensaje de adiós: “Dar las gracias por haberme permitido disfrutar de todo. Tengo que tener en cuenta a mi cuerpo técnico, que son absolutamente geniales y están muy por encima de lo que yo soy como entrenador. A mis jugadoras, a las niñas de la base, a la directiva, los aficionados y la prensa. Voy a estar en la grada del Vicente del Bosque como un socio más”.