La escritora portuguesa Ana Luísa Amaral gana el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Lunes, 31 de mayo de 2021

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional han dado a conocer hoy el fallo del jurado del XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que en esta ocasión ha recaído en la poeta portuguesa Ana Luísa Amaral. Este galardón, que se ha convertido en el más importante reconocimiento de poesía en español y portugués, valora el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

El jurado de esta edición, que ha considerado a Amaral una de las voces más importantes de las letras portuguesas de las tres últimas décadas, ha estado copresidido por la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y formado por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; el poeta chileno Raúl Zurita; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo. Junto a ellos, Berna González Harbour, Alicia Gómez Navarro, Raquel Lanseros, Antonio Muñoz Molina, Jorge Volpi, Marco Lucchesi, Araceli Iravedra, Geneviève Fabry, Gabriela Menczel, Fanny Rubio, Francisco Díaz Castro, Selena Millares, María Ángeles Pérez López, Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez y Mª Mar Soliño, que actuó como secretaria del Premio.

La premiada

Ana Luisa Amaral (Lisboa, 1956) está considerada una de las voces más importantes de las letras portuguesas de las tres últimas décadas. Es profesora en la Universidade do Porto. Tiene un doctorado sobre la poesía de Emily Dickinson y publicaciones académicas acerca de la poesía inglesa y estadounidense, poética comparada y estudios feministas.

Investigadora senior y codirectora del Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, fue coautora del “Diccionario de la crítica feminista” (Afrontamento, 2005) y responsable de la edición comentada de “Nuevas letras portuguesas” (Dom Quijote, 2010) y coordinadora del proyecto internacional Nuevas letras portuguesas 40 años después, financiado por FCT, que involucra a 10 países y más de 60 investigadores.

Su poesía tiene referencias en Emily Dickinson o William Shakespeare. Vincula la lírica anglosajona con la portuguesa de los modernistas (Pessoa y Mário de Sá-Carneiro) o posteriores (Jorge de Sena o Sophia de Mello Breyner Andresen).

La obra Amaral ha sido adscrita a la generación portuguesa de los ochenta, nacidos en los años cincuenta, como Amadeu Baptista, Isabel de Sá, Jorge de Sousa Braga o Adília Lopes, quienes reflejan lo real atravesado por un nuevo confesionalismo. Además, hace una transfiguración íntima de los actos más cotidianos. De este modo, trasciende una receta de cocina, o la memoria de miembros de su familia, para dar una visión distanciada e irónica de la existencia, en su propia búsqueda filosófica. Mediante la memoria, deconstruye lo doméstico y afectivo en un continuo cuestionamiento sobre los límites de la posibilidad de nombrar y las fronteras del lenguaje poético.

La poesía de Amaral ha sido traducida a varios idiomas y se ha publicado en Francia, Brasil, Italia, Suecia, Holanda, Venezuela, Colombia, México y Alemania. Ha sido galardonada con varios premios literarios, incluido el "Grande Prémio" de la Asociación de Escritores Portugueses) en 2008, por su libro Entre Dois Rios e Outras Noites, y el Premio Giuseppe Acerbi de Italia en 2007.

Su obra se compone de poesía, teatro, ensayo, novela y libros para los lectores infantiles. En poesía destacan “Minha senhora de quê” (1999), “Coisas de partir” (1993), “Epopeias” (1994), “E muitos os caminos” (1995), “Às vezes o paraíso” (2000), “Imágenes” (2000), “Imagias” (2002), “A arte de ser tigre” (2003), “Poesia Reunida 1990-2005” (2005), “A génese do amor” (2005), “Entre dois rios e outras noites” (2008), “Se fosse um intervalo” (2009), “Inversos, Poesia 1990-2010” (2010), “Vozes , Dom Quijote” (2011), “Escuro” (2014), “E Todavia, Assírio & Alvim” (2015), “What's in a name , Assírio & Alvim” (2017), entre otros títulos.

Premio Reina Sofía de Iberoamericana

El premio, auspiciado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, tiene una dotación económica de 42.100 €, que se añade a la edición de un poemario antológico del galardonado, editado por Ediciones Universidad de Salamanca, con el estudio y notas a cargo de un destacado profesor de literatura de la Estudio salmantino, además de unas jornadas académicas sobre el galardonado que se realizan en la Facultad de Filología de la misma universidad. El premio, que recibe el poeta galardonado de las manos de la misma Reina Sofía, será entregado durante el último trimestre del año en el Palacio Real de Madrid.

La escritora portuguesa Ana Luisa Amaral se suma a la larga lista de poetas reconocidos con este galardón desde 1992 hasta la actualidad: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España), José Emilio Pacheco (México), Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela), Joan Margarit (España) y Raúl Zurita (Chile).