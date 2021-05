Bellas palabras de recuerdo de Jordi Hurtado a José Pinto en el podcast de Almudena Ariza

Domingo, 30 de mayo de 2021

La periodista de Televisión Española Almudena Ariza, actual corresponsal de la cadena pública en París, cuenta con un podcast denominado Plano Corto en el cual cada semana entrevista a un personaje de interés, conocido mediáticamente o no, con el que mantiene una charla en profundidad de entre 40 y 50 minutos de duración. Según explica la propia periodista, en Plano Corto habla con “amigos, conocidos, o gente que no he visto nunca pero cuyas vidas me resultan motivadoras, desafiantes, originales, cautivadoras... porque nos pueden enseñar mucho”.

Hace unas semanas, el protagonista de la entrega semanal de este podcast (que se puede encontrar en esta dirección: https://planocortopodcast.es/) fue un amigo de Almudena Ariza -ya que presentaron un programa juntos hace casi tres décadas-, el carismático presentador Jordi Hurtado, quién durante la entrevista tuvo unas bellas palabras de recuerdo para el ganadero de Casillas de Flores José Pinto, a quién conoció gracias a su faceta de conductor del concurso de La 2 Saber y Ganar.

La mención a José Pinto se produce (desde el 22’05”) cuando Almudena Ariza le pide que diga tres concursantes de Saber y Ganar que le hayan marcado, “que no olvides”, y cuáles son las razones. Jordi Hurtado menciona a Alberto Sanfrutos (que precisamente relevó a José Pinto como integrante de Los Lobos en ¡Boom!), a Manolo Romero, a Óscar Díaz y a José Pinto, recordando en primer lugar que murió de un infarto: “nos dio a todos un disgusto tremendo, aunque ya no estaba en el programa”.

Apuntando que era “una persona autodidacta increíble, era un ejemplo”, Jordi Hurtado explica que cuando llegan nuevos concursantes al programa le gusta hablar con ellos de los datos biográficos que le pasan, y de este modo, con José Pinto departió en torno a que era de Casillas de Flores y que cuidaba vacas y las alimentaba. Incidiendo en su figura, Hurtado resalta de José Pinto que era una persona que “nunca había pisado una universidad y que lo sabía todo; era increíble”, llegando a acumular casi 100 participaciones en Saber y Ganar (le faltaron dos para el tope).

A nivel humano, Jordi Hurtado recuerda de José Pinto que “era una persona simpatiquísima: te explicaba chistes, antes de grabar estaba haciendo bromas...”, en definitiva, era “un ser humano excepcional”, mencionando asimismo que “como él hemos conocido muchísimos en los casi 25 años de andadura de Saber y Ganar (alcanzarán las Bodas de Plata televisivas en 2022).

La charla completa de Almudena Ariza con el ‘El Rey de los concursos’ se puede escuchar –y descargar- en esta dirección: https://planocortopodcast.es/podcast/el-rey-de-los-concursos/, así como en plataformas como Spotify (https://open.spotify.com/episode/1Odg2i5CXFlxcyPtjFxL1e?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1), Ivoox (https://www.ivoox.com/rey-concursos-audios-mp3_rf_69409013_1.html) o Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/es/podcast/el-rey-de-los-concursos/id1542986587?i=1000519672487).