El Bupolsa deja sin Liga al III Senior a 13 segundos para el final en un rocambolesco desenlace

Sábado, 29 de mayo de 2021

Cuando quedaban exactamente 13 segundos para el final se resolvió en la tarde del sábado en el Pabellón de Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo la Regional de Aficionados de Fútbol Sala 2020/2021, dentro de un desenlace dramático, rocambolesco, taquicárdico, épico, y todo lo que se quiera añadir, que dejó como balance un gran chasco para el III Senior y el éxtasis para el Bupolsa de Burgos, ya que además de la Liga, lograron el ascenso a 3ª División que ya habían conseguido los mirobrigenses hace tres semanas.

Como publicamos en los últimos días, al III Senior le valía ganar o empatar para hacerse con la Liga, mientras que el Bupolsa precisaba de la victoria para lograr de una tacada el doble objetivo, teniendo como opción alternativa para el ascenso que, si no ganaba, tampoco lo hiciese ante el Valladolid Sport Sala el San Cristóbal de Segovia, que en la tarde sabatina se debió llevar un chasco posiblemente mayor que el del III Columnas.

Porque quizá los segovianos, tras hacer sus deberes ganando 1-3, se conectaron a la retransmisión de Youtube del III Columnas, viendo con sus propios ojos que lo que parecía una quimera durante buena parte de la tarde -ya que los mirobrigenses no estuvieron nada finos y el Bupolsa fue mucho tiempo por delante (incluso con un 4-7 que parecía definitivo)-, se convirtió en realidad cuando quedaba poco más de un minuto con el 7-7 del III Columnas, que les daba la Liga a los mirobrigenses y el ascenso al San Cristóbal.

Sin embargo, a 13” para el final, el Bupolsa dio el último zarpazo de la temporada, que este sí fue definitivo, arrancando las lágrimas entre unos cuantos mirobrigenses porque lo habían tenido en la mano cuando parecía imposible pero finalmente se les escapó. Como epílogo del curso, el III Columnas rindió homenaje a uno de los veteranos de la plantilla, Chuchi, que cuelga las botas, llevándose como regalo una camiseta firmada por sus compañeros, además de ser manteado en la pista de Conde de Foxá.

Evidentemente, ese epílogo local contrastaba con la euforia del Bupolsa, que se acercó a Ciudad Rodrigo con unos cuantos aficionados bastante animosos (y en algún que otro turismo luciendo su escudo gracias al patrocinio de un marca de coches). Por cierto, que la tarde sabatina fue redonda para el club burgalés, porque su equipo de fútbol, prácticamente a la misma hora y también en los últimos minutos de la última jornada (en el 80’, concretamente), consiguió la permanencia en la Regional de Aficionados de ese deporte.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El III Columnas pareció entrar bien en el partido, teniendo tres opciones claras Carlos en los dos primeros minutos, especialmente una a los 28” que obligó a una estirada por bajo -para enviar el balón a córner- del guardameta burgalés, que estuvo bastante atinado en la 1ª parte. Como ocurre tantas veces, fue el Bupolsa el primero en marcar en su primera opción de peligro real, en una acción de contra-contra que resolvieron desde fuera del área con un tiro por bajo.

Precisamente las contras por robo de balón o directamente por pérdida mirobrigense fueron el gran quebradero de cabeza para el III Columnas, y el gran arma del Bupolsa, que también logró así el 0-2 (tras un córner a favor de los locales). Entre medias de ambos goles, el III Columnas tuvo sus opciones, principalmente de la mano de Jorge Crespo, con hasta cuatro intentonas, pero el portero estuvo atento, tanto para despejar como para que se le hiciera de noche. Asimismo, lo probaron sin suerte Marcos y Chuchi, mientras que el Bupolsa tuvo dos opciones muy claras que repelió Marchena (la segunda en un 1vs1 a la contra que parecía gol cantado).

La tarde empezaba a pintar mal, pero el III Columnas se reenganchó al partido, sobre todo en sensaciones, en el 11’, con un gol de Álvaro en el área tras un disparo previo de Viru que se encontró con un paradón del portero, quedando el balón suelto, probándolo primero Motta sin suerte y acabando por resolver Álvaro. Los mirobrigenses empataron en el 13’, con un gran disparo de Viru desde la frontal tras recuperar el balón.

El Bupolsa pidió en ese momento tiempo muerto, del cual volvieron con un balón estrellado en el palo en una intentona cruzada, y sobre todo viendo cómo el III Columnas cometía su 5ª falta en el 14’. Los burgaleses se volvieron a poner por delante en el 16’ (2-3), en una acción a la contra por la izquierda que parecía perdida, pero el jugador del Bupolsa probó a tirar al área, y tras tocar el balón en un par de jugadores mirobrigenses, entró de rebote. Eso hizo que los mirobrigenses pidiesen tiempo muerto en ese instante para intentar aguantar sin más sobresaltos el tramo final de la primera parte sobre todo ante el condicionante de las faltas.

Álex Francisco lo probó un par de veces marchándose el balón fuera mientras que el Bupolsa estuvo a punto de poner el 4º en hasta tres acciones, pero la primera (otra contra clarísima) la salvó Marchena, la segunda (otra contra) la cortó Carlos, y la tercera se fue rozando el palo derecho. Curiosamente, el que marcó en ese punto fue el III Columnas, con un enorme zambombazo en carrera de Álex Francisco en carrera tras recuperar él mismo el balón. Quedaba 1’18” para el descanso, y el 3-3 no era mal resultado para los locales visto lo visto pero, en un preludio de lo que ocurrió en la segunda parte, los burgaleses pusieron el 3-4 con un tiro desde la derecha entrando en el área a 25” para el descanso.

En general, el tramo final de la primera parte fue muy acelerado, todo lo contrario a cómo comenzó la segunda, más calmada, aunque de nuevo con peligro. Tras una intentona lejana de Motta que envió el portero por alto a córner, Marchena sacó la primera gran ocasión de este período con otra manaza en un 1vs1. Esa intervención permitió que acto seguido llegase el 4-4: Marchena sacó en largo, el portero burgalés despejó, pero el balón quedó suelto, enganchándolo Asier en el área y mandándolo para dentro.

El propio Asier lo intentó un par de veces más sin suerte en los instantes siguientes, dentro de un minitramo de bastante toma y daca: por parte local lo probaron Motta, Marcos –un par de veces- y Cholo, mientras que Marchena hizo otro paradón en el 28’. Sin embargo, poco pudo hacer apenas medio minuto después en otra gran contra visitante que esta vez sí atinaron a resolver por bajo. El tanto sentó un poco mal al III Columnas, aunque Marcos consiguió firmar hasta tres remates en los momentos posteriores, encontrándose con el guardameta.

En esas estaba el partido cundo el Bupolsa dio otro golpe en el 31’, con el 4-6 producto de una acción personal de un jugador por la izquierda. El III Columnas pidió tiempo muerto en ese momento, no volviendo a tener el partido nada destacado hasta que un par de minutos después sacaron por primera vez portero-jugador, rol que asumió Cholo. La estrategia no pudo empezar peor, ya que en la primera jugada, apenas 23” después, Bupolsa robó el balón, tiró a puerta vacía y marcó.

La tarde parecía totalmente cuesta arriba para el III Columnas, porque además no se llegaba a generar un gran peligro (hubo hasta tres remates de Cholo como portero-jugador que no inquietaron demasiado). Sin embargo, en el 36’, Jorge Crespo recuperó un balón atrás e inició una gran contra que culminó con gol de Asier en el área a pase de Motta (5-7). Para calmar cualquier sublevación, el Bupolsa frenó el partido en ese instante con tiempo muerto.

En este sentido, en los instantes siguientes hubo poco peligro mirobrigense (apenas una intentona de Álex Francisco), mientras que el Bupolsa estuvo a punto de marcar en hasta tres ocasiones: una la salvó Cholo ejerciendo de portero, otra –una intentona a puerta vacía- la cortó Carlos por el camino, mientras que Marchena despejó otro 1vs1 frente a él. Cuando menos probable parecía, el III Columnas obró el gran milagro, con dos goles en el 39’ (en un intervalo de 46 segundos), ambos con portero-jugador: el primero un testarazo de Cholo en el área a centro de Asier, y el segundo en una acción rápida finalizada por Cholo.

El milagro local fue tan rápido que incluso restaban 1’02”... y se pagó. Evidentemente, el Bupolsa sacó enseguida portero-jugador, defendiendo bien los mirobrigenses la primera intentona, y atrapando un balón Marchena, pero a 13 segundos para el final, el Bupolsa envió desde la izquierda un balón al segundo palo donde lo metieron para dentro casi a placer. El III Columnas volvió a sacar portero-jugador para buscar lo que hubiera sido ya el milagro de los milagros, pero este no llegó, no pudiendo firmar siquiera un tiro claro para gran decepción por haberlo tenido el título en la mano después de que pareciera casi perdido. Aunque el final no fuera feliz, al menos los mirobrigenses han podido lograr el objetivo: el ascenso a 3ª.