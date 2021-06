CONCURSO DE IDIOTECES EN SALAMANCA

Algún ignorante ha decidido que la imagen turística de Salamanca sea un futbolista. Salamanca, la ciudad de la Universidad, del puente romano y de las dos catedrales. La ciudad del palacio de Monterrey, de la plaza mayor de Churriguera y de la Universidad. La ciudad de La Celestina, del Lazarillo de Tormes y de Fray Luis de Leon. De Unamuno, de Santa Teresa y de Carmen Martín Gaite. ¿Quién en el mundo asocia Salamanca con el fútbol? Y ahora resulta que se define por el fútbol. Estos tipos que nos gestionan no saben ni dónde viven. Este grupo de ignorantes va a destrozar Salamnca y desprestigiarla.

Esta campaña turística cuesta dinero y después dicen que no tienen dinero. Hay un edificio sujeto con hierros oxidados en plena calle Mayor pero no tienen dinero. Hay un montón de plazas abandonadas, de obras olvidadas hasta el día del juicio final, de calles cutres. La programación cultural es miserable para una ciudad como Salamanca. Traen ahora el homenaje a Melies que vi hace cuatro años en Cadiz. Y nada de primera fila de verdad (solo lo trae la Casa Lis, pero no es el ayuntamiento). Y el rostro de Salamanca es un futbolista. Joder ¿pero estáis hablando en serio? Los regidores de Salamanca nos toman el pelo. No he visto nada más vulgar y más espeso que estas actuaciones. Creo que actúan en contra de Salamanca y no en favor de ella. Como si los infiltrara taimadamente alguien para acabar con Salamanca.



¿Y quién vendrá a Salamanca porque se lo dice un futbolista? Si yo voy a Kansas City será porque es la ciudad de las cien fuentes y de Charlie Parker. Pero Salamnca, ya no es la ciudad con la Plaza Mayor más bella, es la ciudad de un futbolero. Oh Dios salmantinos ¿hasta cuándo tragaréis que degraden vuestra ciudad? ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR