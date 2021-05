Nueva edición del ‘Taller de rechazo de comida’ para evitar que el animal ingiera comida en la calle

Sábado, 29 de mayo de 2021

La Oficina de Bienestar Animal organiza una nueva edición de este taller con plazas limitadas

La Oficina de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Salamanca, cuya responsable es la concejala Ana Suárez, realizará durante el mes de junio una nueva edición del taller de rechazo de comida para perros en la calle.

El objetivo del taller es educar al perro para que no ingiera comida que encuentre en la calle y minimizar el riesgo de intoxicaciones al erradicar esa conducta. Está dirigido a quienes conviven con un perro y quieren enseñarle a controlar su apetencia e impulsividad por la comida en la calle y poder disfrutar más de los paseos, evitando posibles incidentes. El taller consta de 3 sesiones impartidas a lo largo de tres fines de semana con el propósito de que entre sesiones se pueda implementar y practicar lo visto en las anteriores. La sesión teórica, que se celebrará el sábado 5 de junio, será on line y tendrá una duración de 2 horas. En ella se enseñarán los conceptos básicos necesarios para que los participantes comprendan por qué los perros ingieren comida en la calle y las claves para conseguir que no lo hagan.



Las sesiones prácticas se desarrollarán los sábados 12 y 18 de junio, de manera presencial y en grupos pequeños, lo que garantizará la distancia de seguridad indicada por la autoridad sanitaria. En las dos sesiones prácticas, que tendrán una duración de cinco horas cada día (en grupos de cinco participantes con sus perros cada hora), se trabajarán los ejercicios y herramientas para conseguir que ignore y deje la comida que se encuentre en la calle, suelte cualquier cosa que haya cogido, obedezca a nuestras órdenes y controle su impulsividad.

Las plazas son limitadas y las inscripciones deberán hacerse a través del formulario que aparece en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXEUiuZeTAYCnXL3GCW5nj15tD5YzFdOPANgaR2cRsRGS3-g/viewform