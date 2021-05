¿Cuánto tardan las vacunas frente a la Covid-19 en dar inmunidad?

Sábado, 29 de mayo de 2021

Entre 7 y 28 días, tras recibir la segunda dosis, y dependiendo de la vacuna recibida

En España se han administrado hasta este momento más de 26,1 milloneas de dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 93% de las distribuidas entre las comunidades autónomas. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna?, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir hasta generar inmunidad después de ser vacunacos?

Todo depende de la vacuna, y sobre todo del número de dosis. Así, Janssen es por ahora la única vacuna monodosis. En el resto de los casos hay que esperar hasta recibir la segunda dosis para empezar a generar inmunidad.

La protección más elevada con la vacuna de Pfizer/BioNTech, se obtiene transcurridos 7 días después de la segunda dosis.

Con la vacuna de Moderna, 14 días después de la segunda dosis.

Con la vacuna de AstraZeneca, 28 días después de la segunda dosis.

Con la vacuna de Janssen, a los 14 días tras su administración.

Es muy importante que hasta que una proporción importante de la población haya recibido la vacuna, todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención. Hasta ahora sabemos que las vacunas nos protegen de los efectos más graves de la enfermedad de la Covid-19, pero todavía no podemos asegurar que los vacunados no tengan capacidad de transmisión en caso de contagiarse.