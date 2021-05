Descubra los mejores casinos legales en España

Viernes, 28 de mayo de 2021

El juego en España es legal y las leyes protegen al jugador, pero también es responsabilidad de este último de que el juego sea algo emocionante y placentero, y no algo que genera preocupaciones o problemas financieros

El gobierno español se ha tomado muy en serio la regulación de los casinos en el país. Por seguridad, se sugiere a todos los jugadores que sepan cuáles son los casinos online españa autorizados legalmente por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) dependiente del Ministerio del Interior.

Las nuevas regulaciones permiten reducir la ludopatía y el juego espontáneo, ya que, según el artículo 13 del Real Decreto 958/2020 de 3 de Noviembre, a partir del 1 de mayo de 2021, los bonos de apuestas sólo serán válidos 30 días después del registro y de la verificación de la cuenta.

Hay muchos casinos que utilizaban los bonos en sus comunicaciones comerciales para atraer a los jugadores, sobre todo a los más jóvenes. Con este nuevo periodo de espera, se conseguirá reducir la apuesta por impulso.

Casinos legales en España

En España, la actividad de juego que se lleva a cabo en casinos oficiales es legal. Casi todos conocen los casinos físicos ubicados en diferentes puntos de la geografía española, pero también hay que tener en cuenta los casinos online, que han aumentado su popularidad año con año. Se puede enumerar a los más conocidos: Codere, Luckia, Golden Park, Todo Slots, Yo casino, 888 Casino, Leo Vegas, Casino Betsson, Genesis, Mr Green, William Hill, 777 Casino, Paf, entre otros.

La mejor manera de saber cuáles son los casinos online que pueden operar legalmente en España es identificando la licencia de la Dirección General de Ordenación de Juego mediante su logotipo y el número de la licencia. Además, hay que destacar que estas empresas operan bajo régimen de concesión y tienen que publicar su Código de Identificación Fiscal en la web en un sitios visible como las Preguntas Frecuentes o FAQs.

Otra manera de detectar a los casinos online legales es porque ofrecen una sesión protegida mediante certificados de seguridad particular (SSL) y bajo el protocolo HTTPS. Identificando estas dos características de la página web, los jugadores tienen una garantía de que sus datos o transacciones con dinero real se realizará con total seguridad.

Si detecta webs donde se puede jugar ruleta, máquinas de tragaperras, póker, blackjack, entre otros, y no tiene ni el logotipo de la DGOJ o no tiene certificados SSL, con toda probabilidad se encuentre ante un casino ilegal. Si juega y gana dinero real, es posible que no pueda reclamarlo o también existe la posibilidad de que le inviten a seguir jugando hasta que lo pierda todo. Tenga cuidado con este tipo de sitios.

Casinos online con dinero real

Una vez que ha comprobado la legalidad del casino online, se ha registrado y ha comprobado sus datos, entonces podrá ingresar dinero en su cuenta para jugar con dinero real. El depósito se realiza mediante tarjeta de crédito o débito o cartera electrónica Neteller o Skrill.

Los casinos legales han tenido que pasar pruebas estrictas para poder operar en España, sobre todo en lo que se refiere a los movimientos de dinero real y en lo que se refiere a la salvaguarda de los datos personales de los jugadores como nombre completo, dirección, número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

