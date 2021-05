Catorce multados por botellones y tres por fiestas en pisos en la noche del jueves

Viernes, 28 de mayo de 2021

Además, los agentes registraron propuestas de sanción para dos establecimientos por no respertar el horario de cierre

Las intervenciones de la Policía Local en la noche del último jueves muestran un descenso de infracciones relacionadas con las normas sanitarias. No obstante se registraban 14 multados por botellones, 3 por fiestas en pisos y 2 establecimientos por no cumplir el horario de cierre.

A ellos hay que añadir 11 propuestas de sanción a personas que iban sin mascarilla y una por fumar sin la distancia de seguridad. Y todo esto unas horas después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de rechazar la medida solicitada por el Gobierno regional para poder limitar las reuniones a seis personas entre la 1 y las 6 horas tanto en espacios públicos como privados.

En este sentido, el portavoz de la Junta, Francisco Igea, afirmaba que esa resolución evidencia que lo que decía el Gobierno "no era cierto, no hay herramienta y esto no es manera de gestionar". "Cuando hicimos la petición sabíamos que esto podía suceder. Todo el mundo sabe que esta situación es muy dispar de unas comunidades autónomas a otras. Hay comunidades autónomas como la de Valencia que tiene una incidencia muchísimo menor en la cual hay todavía toque de queda", ha señalado.