Los motivos de la renuncia de Lolo Escobar a seguir en el Salamanca UDS

Viernes, 28 de mayo de 2021

El técnico extremeño decidió romper las negociaciones con el club para su renovación después de ver que no tendría garantías en el futuro

El huracán en el Salamanca UDS avanza con fuerza y se está llevando todo a su paso. Menos de una semana después de que el equipo lograse la salvación en Segunda RFEF, Lolo Escobar no será el entrenador en el próximo curso tras decidir romper las negociaciones con el club después de ver que no tendría garantías en el futuro. Ante el mar de dudas y el cabreo de la afición, SALAMANCA AL DÍA aportará luz a lo ocurrido.

Uno de los principales motivos que terminaron por colmar la paciencia del técnico son los impagos, puesto que no entendía cómo la propiedad iba a establecer un nuevo proyecto si le debía dinero desde hace tiempo y aún no se liquidó todo lo de la temporada anterior.

Otra de las claves fue la nula confianza del extremeño hacia Manuel Lovato y Rafa Dueñas, puesto que era consciente de que en el Helmántico es muy difícil tener un curso tranquilo al ser un lugar bastante caliente y con sus particularidades. Por ello, la incertidumbre de ser cesado con brevedad si las cosas no arrancaban como un tiro se convirtió en una de las preocupaciones del hombre que logró alcanzar los 12 partidos sin perder.

Por otro lado, ‘San Lolo’ no estaba conforme con varias de las personas del cuerpo técnico de la 2020/2021. Para él, la llegada de Jorge Murga, que es de su máxima confianza, se trataba de una prioridad… pero también había gente que debía salir. Y el club no estaba dispuesto. Además, el delegado Manuel Fornieles y el fisioterapeuta Miguel Delgado no seguirán la campaña que viene por decisión propia.

El preparador blanquinegro dudaba de si quería seguir en el Salamanca UDS desde hace un tiempo, pero el paso de los meses le hizo ver la escasa viabilidad del proyecto charro. Su cabeza le decía una cosa y el corazón otra. Y las ofertas comenzaron a llegar ante la pasividad de los altos cargos del club para renovarle, por lo que nunca se sintió querido por ellos. De hecho, Manuel Lovato no habló con el encargado de evitar el fiasco de un doble descenso jamás.

Ante todo ello, el ex de las Rozas se hartó. Otro de los detonantes fueron los nombres que le dieron para subir al primer equipo desde el filial la temporada siguiente, puesto que él consideraba que había varios que no estaban preparados para dar el salto y cubrir las fichas sub-23. Así, Lolo Escobar puso punto y final a todo tras llamar a Rafa Dueñas el pasado jueves después de pensarlo en frío con su entorno.

De este modo, la noticia poco tardó en llegar a la plantilla, lo que provocó una gran decepción en varios miembros y la sorpresa de gente como Uxío, que ya anunció que se iba, al publicar un: “¡Vaya puta tela!” en su cuenta de Twitter. Así, renovaciones que podrían estar más cerca con él, se truncaron como pueden ser los casos de Juancho López o Fer Llorente, que salvo milagro no firmarán un nuevo acuerdo.

En definitiva, el Salamanca UDS se quedó sin el mejor técnico de su historia y el enfado de los hinchas es mayúsculo, dado que muchos aseguraban en redes sociales que no se abonarían en los meses venideros. Además, el comunicado oficial del club le dejó un par de recados a Lolo, que no terminó el día muy contento con cierta gente. Otro capítulo negro.