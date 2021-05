Kike López no estará en Segunda con el Ibiza: “Intentaré elegir la mejor opción para subir o marcharme fuera”

Miércoles, 26 de mayo de 2021

Kike López, jugador charro y ex de la UDS, salió del Ibiza después de lograr el ascenso a Segunda División el pasado domingo. El club de Can Misses anunció este miércoles que el extremo diestro no formará parte del equipo en la división de plata del fútbol español después de cuajar un gran curso a nivel personal y conseguir el objetivo.

Ascenso a Segunda: “Estoy muy feliz. Uno se siente orgulloso del trabajo realizado por toda la gente y lo que significa para Ibiza. Es algo muy bonito y ojalá dure muchos años”.

Celebración y rúa por Ibiza: “Lo celebramos con toda la gente que se desplazó a Badajoz y yo lo hice especialmente con mi familia y mis amigos, que bajaron a verme. La primera reacción al acabar el partido fue irme hacia ellos por todo lo que hemos tenido que pasar y el sacrificio de estos años. Luego hemos estado en Can Misses con nuestra afición y son momentos muy bonitos que recordaré para siempre”.

No seguir en el club: “Ya lo intuía, porque tiempo atrás cuando hablamos con el club nunca se puso sobre la mesa la renovación. Si no me habían dicho nada a estas alturas… lo podía imaginar por la experiencia que tengo. Para mí, el ascenso a Segunda es un sueño. Veremos los retos que hay por delante”.

Dolido por no quedarse: “Sé cómo es el club y las aspiraciones que tiene, por lo que querrán hacer un auténtico equipazo en Segunda División para intentar dar el salto a Primera. Conozco al presidente y será su idea, yo no entro en sus planes y no pasa nada. Les deseo la mayor suerte del mundo y les tengo que dar las gracias por haberme hecho partícipe de algo muy bonito. Me he sentido muy importante estos dos años en el Ibiza”.

Futuro: “Cuando le he comunicado todo esta mañana a mi familia y mi representante, les he dicho que quiero descansar. Ha sido un año duro. Me tomaré unos días de la relax e iremos viendo que aparece para el año que viene. Intentaré elegir la mejor opción para pelear por subir o marcharme fuera”.

Ya con ofertas de otros equipos: “La verdad que no, te lo diría. No nos hemos puesto manos a la obra porque no sabíamos que decisión iba a tomar el Ibiza, pero ya sabiéndolo sí que es hora de que trabaje mi representante, que yo ya lo he hecho el resto del año (bromea). Toca descansar la mente y disfrutar con mi gente”.

Unionistas y el Salamanca, ¿opciones?: “Ni el Salamanca ni Unionistas me han dicho nada hasta día de hoy. Nunca. Todo lo que venga se valorará y después veré la decisión que tomo. No ha habido nada con ningún equipo aún. Los clubes interesaados ya se pondrán en contacto conmigo o con mi representante”.