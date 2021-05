La Virgen de la Misericordia de Cantalapiedra es honrada con tres misas y novena

Miércoles, 26 de mayo de 2021

Cantalapiedra ha tenido misas en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Misericordia. La semana pasada se honró a la patrona con la novena. El domingo de Pentecostés tuvo lugar misa a las 13 horas y el lunes a esa misma hora y a las 20 horas.

No se han podido realizar procesiones ni se han asistido a la ermita, más bien se ha contado con la talla de la Virgen en la iglesia de Santa María de Castillo. No obstante se ha avanzado en relación al pasado año en que no fue posible prácticamente ninguna celebración.

Las mayordomías que se hacen cargo de parte de los gastos que supone la celebración de estas fiestas se han aplazado otro año más. Al menos hay confirmados mayordomos hasta el año 1953, según una lista publicada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia de Cantalapiedra.