¿Pueden los niños abrazar a los abuelos vacunados?: los pediatras responden

Miércoles, 26 de mayo de 2021

Lo más aconsejable es realizar los encuentros al aire libre, y usando mascarilla, porque la vacunación previene la Covid-19 grave pero no previene los contagios

Avanza la vacunación y afortunadamente ya son mayoría las personas mayores de 60 años que ya han recibido al menos una dosis de las vacunas frente a la Covid-19. Sin embargo, haber recibido la vacuna no significa que haya que bajar la guardia, debiendo mantener algunas medidas esenciales. En este caso, la pregunta que nos hacemos es: ¿pueden abrazar los niños a los abuelos vacunados? La respuesta es sí, pero siguiendo una serie de recomendaciones.

Y es que no hay que olvidar, según lo que sabemos hasta la fecha, “la vacunación te libra de contraer una infección grave de Covid-19, que pueda poner en riesgo tu vida, y probablemente de hospitalización, pero no previene la transmisión del virus, ni el contagio”, tal y como señala el doctor Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

Pongámonos en la situación de un abuelo vacunado (una persona mayor de 60 años), que se relaciona con un niño pequeño que no usa la mascarilla y no sabemos si está infectado o no.

La recomendación es realizar los encuentros entre niños y abuelos al aire libre, y cumpliendo las medidas sanitarias de uso de mascarilla, lavado de manos y distancia.

Mantener la distancia no siempre es fácil de cumplir, máxime con niños, siendo recomendable en estos casos evitar un contacto mayor como pueden ser los besos.

El doctor Gorrotxategi insiste en que “cuantos más obstáculos pongamos a la infección, mejor”, por lo que aconseja que el abuelo utilice siempre mascarilla y el niño si puede, mejor.

Síntomas de Covid-19 más frecuentes en niños

En los niños los síntomas más frecuentes son cuadro catarral, fiebre y tos; con menor frecuencia, dificultad respiratoria y dolor abdominal; a veces náuseas, vómitos y cefalea.