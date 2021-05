“La pandemia ha tenido efectos colaterales en las personas con esclerosis”  

Domingo, 30 de mayo de 2021

“Si lo hemos pasado mal los que no tenemos una enfermedad, pensemos un momento en cómo lo han pasado los enfermos crónicos”, señala Gerardo Alonso, presidente de ASDEM

La pandemia de la Covid-19 ha tenido “efectos colaterales”, tal y como explica Gerardo Alonso, presidente de la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM). Pandemia que también ha obligado a suspender temporalmente la actividad de la asociación, pasando de “prácticamente de estar todos los días con actividades a no tener nada. Ahora ya empezamos a tener algo, como fisioterapia y logopedia, pero las actividades grupales todavía nada”.

Pero lo que más preocupa son los efectos que ha tenido el confinamiento y las restricciones a la movilidad sobre las personas que padecen esclerosis múltiple. “En el caso de su mujer, de tener movilidad de andar por casa, a quedarse sin estabilidad ni movilidad, no poder ponerse de pie”.

“Afortunadamente no nos hemos contagiado, pero a un enfermo que tiene un tratamiento no se lo puedes quitar así de repente, y eso es lo que les ha sucedido a estos pacientes con la rehabilitación, que forma parte de su tratamiento”, explica. “Si lo hemos pasado mal los que no tenemos una enfermedad, pensemos un momento en cómo lo han pasado los enfermos crónicos”, añade.