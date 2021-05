Con Paola Tagliaferro retornan las canciones de Greg Lake (Festival de Poesía de Génova)

José Pulido, reconocido periodista cultural, poeta y narrador venezolano, ha escrito este texto introductorio y ha entrevistado a Paola Tagliaferro, quien participará en el Festival Internacional de Poesía de Génova. Cedo mi columna para esta travesía hacia la poesía y la música. de Greg Lake, fallecido en 2016.

En su 26 aniversario, este año 2021, el Festival Internacional de Poesía de Génova tendrá como un invitado especial a La Compagnia dell’Es, una banda abierta de Paola Tagliaferro, que a pesar de la pandemia ha logrado uno de los más resonantes aportes musicales en Italia.

Paola participa cada año en el evento, organizando en la población de Zoagli una lectura de poesía y un concierto de música, que rinden homenaje a Greg Lake, al igual que se motiva la remembranza de tantos artistas, poetas, narradores que han pasado por esa orilla del Mediterráneo.

Regina Lake, viuda del músico, ante la placa que lo memora, en la localidad italiana de Zoagli

Esta vez, Paola Tagliaferro reconstruye la grandeza de unas composiciones que formaron parte del espíritu auditivo de los años setenta. La voz de Paola Tagliaferro provoca un renacer de sentimientos musicales. Su voz se esparce con el encanto de un misterio femenino que siempre le otorga categoría de acontecimiento a todo lo que emprende.

Es sorprendente y revelador escucharla cantando las piezas emblemáticas de Greg Lake ¿y por qué ocurren la sorpresa y la revelación?

Porque Paola ha buscado afanosamente los sonidos más antiguos de la música. Ha sido como una especie de sacerdotisa cuando compone una pieza y mucho más cuando la canta. Su interpretación es algo difícil de explicar porque toca, ciertamente, lo que uno llama alma. Y ahora ha grabado diez canciones lanzadas al firmamento del siglo pasado por uno de los rockeros inmortales y pueden creerlo: es algo perfecto.

Greg Lake, de joven

La intensa originalidad que desarrolló Greg Lake con sus canciones en la década de los años setenta, quedó grabada como la memoria que protege una creación de juventud, un talento instrumental. Algo guardado que resurge cada vez que alguien activa uno de sus álbumes. O cuando aparece un video del muchacho con la guitarra, la oscuridad y el micrófono, cantando sus canciones como si estuviera solo en medio del universo.

Pero ahora, a pesar de la atmósfera un tanto silenciosa que se ha cernido sobre el mundo a causa de la pandemia, aparece un álbum poderoso, con diez canciones de Greg Lake, en versión de Paola Tagliaferro. Y es indudable que ella ha abierto una puerta fulgurante hacia ese territorio musical que nunca ha estado perdido, pero cuyos caminos son olvidados de vez en cuando.

Otra imagen de Greg Lake

GREG LAKE

Greg Lake nació en Dorset, Inglaterra, en el año 1947. A los veinte años de edad sorprendía con su voz, su poderío como guitarrista y bajista. Y sus composiciones lo elevaron al tope como uno de los creadores del género musical Progressive con la banda King Crimson. Compuso canciones sublimes como The sage, Lucky Man y From The Beginning. Pasó de la banda King Crimson a formar el trío Emerson Lake & Palmer, una agrupación que sobrepasó los 48 millones de discos vendidos. Aunque Greg Lake no se encandilaba por eso. Siempre decía “La mejor música se hace por amor, no por dinero”

En una entrevista que le hiciera Andy Greene para la revista Rollings Stones, Greg Lake dijo, respecto a King Crimson: “Fue algo muy extraño escuchar a una banda de rock que tomara sus influencias de la música europea, como King Crimson lo hizo. Yo no cantaba con un acento neutral, yo cantaba con acento muy británico. La música de King Crimson se basa casi exclusivamente sobre la base de estructuras europeas. No eran las típicas canciones de tres minutos. No eran sencillos riff de blues. Fue el uso de componentes armónicos muy diferentes, estructuras diferentes, por lo que no sería verso, coro, verso, verso, coro, verso, estrofa, estribillo. Las estructuras fueron individuales y no necesariamente de una longitud dada o prescrita”.

Los miembros originales de King Crimson solo hicieron dos álbumes y una sola gira, pero bastó para marcar una época y para hacer notar la presencia de Greg Lake y su talento, que luego también se destacó en el trío Emerson Lake & Palmer, cuya actuación forma parte importante de la historia musical del siglo veinte. El tecladista Keith Emerson (proveniente de The Nice); el bajista, guitarrista y cantante Greg Lake (proveniente de King Crimson); y el baterista Carl Palmer (proveniente de Atomic Rooster), eran jóvenes músicos de un gran talento y su grupo fue uno de los más trascendentes.



Greg Lake marcó momentos inolvidables con sus canciones, en especial con Lucky Man y From the Beginnings. Sobre esta pieza le comentó a Greene: “Siempre la he visto como una canción especial. No sé de dónde viene. Sólo sentí una inspiración para hacerlo, y que fluía a través de mí de una manera natural. Mis manos cayeron sobre estos acordes. Es una canción muy simple, pero los acordes son muy inusuales. Fue una especie de don”. Greg Lake estuvo un tiempo actuando en Italia y se aficionó a sus paisajes, al público que lo apoyaba. Hizo buenas amistades y en la población de Zoagli, bañada por las aguas del Mediterráneo, cada año le rinden homenaje. Hay una placa con su nombre en las rocas que reciben el aire marino y dialogan con los cielos. La cantante y compositora Paola Tagliaferro mueve esa nostalgia junto con Regina Lake la esposa de Greg Lake. Paola fue gran amiga del artista inglés hasta el último momento. Y Regina le propuso a Paola que cantara las canciones de Greg y la orientó para emprender esa bella aventura. Paola comenzó a trabajar diez de las canciones icónicas de Lake. Y ocurrió esto que ahora se denomina "Paola Tagliaferro Sings Greg Lake".

En este álbum "Paola Tagliaferro Sings Greg Lake", las ilustraciones de portada son de Regina Lake y Ricky Modena.

En una breve conversación, Paola Tagliaferro respondió algunas interrogantes necesarias.

Greg Lake y Paola Tagliaferro

-¿Has actuado alguna vez con Greg Lake?

-Nunca he actuado con Greg Lake. Lo conocí en 2012 cuando organicé tres fechas para su gira por Italia. Uno fue en Zoagli en Castello Canevaro. Este último concierto lo había organizado con el municipio de Zoagli y el Festival Internacional de Poesía de Génova. Después de eso, mantuve una correspondencia amistosa con Greg. Él me dio muchos consejos técnicos importantes para evolucionar en la música.

-¿La idea de este disco surgió hace mucho tiempo? ¿Qué característica querías resaltar?

-La idea de este álbum nació en el verano de 2019, cuando Regina Lake sugirió que hiciera un álbum dedicado a su esposo y gran músico Greg Lake, quien falleció en diciembre de 2016. Para mí, cada álbum es un viaje, una experiencia. Regina Lake hizo la coproducción artística y me guio profundamente en las canciones de Greg en busca de su frecuencia. Fue un trabajo intenso y difícil que me enseñó mucho.

-¿Has incorporado un instrumento que nunca has integrado en tu música?

La Compagnia dell’Es es mi banda "abierta" formada por músicos excepcionales que van y vienen según los momentos y proyectos. Pier Gonella, primera guitarra y mi asistente de producción; Giulia Ermirio, viola; Andrea Zanzottera, piano; Enten Hitti (Pierangelo Pandiscia y Gino Ape) laúd, campanas, oboe y xilófono; la percusión es de U.T. Gandhi, y respondiendo a tu pregunta, el último invitado excepcional es Vincenzo Zitello con su mágica arpa celta.

-Si la pandemia lo permitiera, ¿organizarías una gira por Europa?

-Ciertamente sí, eso es lo que esperamos poder hacer.

-¿Sigues componiendo en estos días? ¿Qué estás haciendo?

-En este período estoy siguiendo la promoción del disco "Paola Tagliaferro canta a Greg Lake", la producción de algunos videos siempre ligados a canciones del disco, y planeando ensayos para conciertos cuyas fechas espero poder comunicar en los próximos días. Durante este último aislamiento he estado estudiando nuevas obras, futuros álbumes, pero no me gusta hablar de eso por "superstición".

Texto y entrevista de José Pulido

El poeta José Pulido leyendo en el Festival Internacional de Poesía de Génova