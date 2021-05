Lunes, 24 de mayo de 2021

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que casi todos los aficionados del Salamanca UDS se están haciendo después de acabar la temporada 2020/2021. ¿Qué va a ser del futuro del club? ¿Cuáles son los pasos que quiere dar Manuel Lovato para el año que viene? Muchas dudas y pocas certezas, pero la hoja de ruta que debe seguir el empresario mexicano y su entorno es bastante clara si no quiere volver a fallar.

El primer paso no tiene perdida y no puede ser otro que renovar a Lolo Escobar. Puedo enrollarme en esta parte las líneas que sean necesarias, pero creo que ya no hace ni falta y todo está dicho. El técnico extremeño cogió en el mes de enero a una plantilla con 3 de 24 puntos posibles y completamente hundida, logrando salvarla de caer a Segunda RFEF. No hay discusión posible, ¿verdad?

Lo anterior parece sencillo, pero no lo es tanto. Para que se produzca un acuerdo entre ambas partes, ‘San Lolo’ debe poder traer al cuerpo técnico y los jugadores que sean de su agrado, aunque dicha situación se produzca en consonancia con el club. Así, la figura de un director deportivo que ayude a Rafa Dueñas, que ya bastantes cosas hace, es necesaria para poder llegar a todo.



Por otro lado, las renovaciones a piezas claves son una obligación con aquellos que se pueda establecer una ampliación y los impagos tienen que dejar de producirse, mientras que el club necesita mejorar su estructura si no quiere pegarse otro golpe y quedar al borde del KO. No es tan difícil, hay que contratar profesionales que tengan la capacidad de sacar a la entidad adelante. Lo peor ya pasó, o eso parece. Ahora toca volver. Manos a la obra.

Por otro lado, SALAMANCA AL DÍA informa a sus lectores de que el espacio de opinión de ‘El rincón de los lunes’ del periodista Carlos Cuervo hará un parón hasta que vuelva la Liga, diciendo un ‘hasta luego’ a su público después de ser fiel a su cita durante toda la 2020/2021.