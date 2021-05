Merchán vuelve al podio tras un tercer puesto en la categoría rookie

Domingo, 23 de mayo de 2021

En la general, el piloto albense quedó en el decimotercer puesto tras una dura carrera marcada por las altas temperaturas

El piloto albense Fernando Merchán volvió a subirse al podio este fin de semana después de lograr un tercer puesto en la categoría rookie en la carrera disputada en el circuito Ángel Nieto de Jerez. En la general, el piloto albense quedó en el decimotercer puesto tras una dura carrera marcada por las altas temperaturas.

“El viernes entrenando pintaba muy bien, mejorando cronos en cada salida y con buenas sensaciones, algo que no fue así el sábado por la mañana en la clasificación oficial. Tuve una salida a la grava sin consecuencias en la curva 5, sin ningún daño, pero que no me dejó más intentos de mejorar tiempo y posición de salida. Por la tarde, en la carrera, tuve una buena salida adelantando varios puestos, pero a partir de mitad de carrera volví a perder alguno”, describe el piloto de Alba de Tormes, que volverá a subirse a la moto el 6 de junio en el circuito de Estoril.