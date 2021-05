Abierto el plazo para solicitar las ayudas por nacimiento o adopción

Viernes, 21 de mayo de 2021

El Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca recoge en su edición de este viernes las bases de la nueva convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por nacimiento o adopción de hijos, con lo cual desde ahora y hasta el 24 de junio pueden presentar su solicitud aquellos que hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo de 2021. Mientras, todos aquellos que lo tengan en lo que queda de año, tendrán dos meses de plazo para solicitar la ayuda desde el momento del nacimiento o adopción.

Para poder optar a estas ayudas, la unidad familiar deberá llevar empadronada en Ciudad Rodrigo desde al menos un año antes del nacimiento o adopción, no podrá tener otros hijos con expediente de absentismo escolar durante este curso académico, y no podrá tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Además, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar los 720€ mensuales de renta per cápita (es decir, los ingresos divididos por el número de miembros).

Cada beneficiario recibirá una ayuda de 500€, que deberá justificar en un plazo máximo de tres meses desde la concesión, con la presentación de facturas de gastos (que podrán ser de hasta tres meses antes del nacimiento, por adquisición de capazos, sillas de paseo, cunas, etc.). Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, de forma presencial en la Casa Consistorial, o a través de la Sede Electrónica, en la dirección https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/.