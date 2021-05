El grupo Ginebras ofrecerá este sábado un concierto en el CAEM 

Viernes, 21 de mayo de 2021

El CAEM de Salamanca acogerá mañana un concierto del grupo Ginebras, una actuación incluida dentro de la programación musical del Ayuntamiento.

Ginebras son Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), cuatro chicas con ganas de comerse el escenario que han creado un universo pop propio con tintes de indie nacional y acompañado siempre de letras autobiográficas contadas con mucho humor y con rollito.

A finales de 2019 editaron ‘Dame 10:36 minutos’, su primer EP. Cuatro temas cargados de energía que rápidamente les situaron como una de las bandas imprescindibles de la escena. ‘La Típica Canción’, ‘Todas Mis Ex Tienen Novio’, ‘Fan Emergente’ y su personalísima versión del ‘Con Altura’ son ya clásicos del pop patrio.

The Bangles, La Casa Azul, Amatria, The School, Carolina Durante o los Fresones Rebeldes son algunas de sus influencias de las que buscan esa mezcla perfecta entre el tonti-pop, las armonías vocales y la vis punk más gamberra. Ahora lanzan su primer LP «Ya Dormiré Cuando Me Muera» tras un año de haber cosechado un éxito rotundo con cada uno de sus single presentados.

Las entradas para asistir a este concierto tienen un precio de 18 euros (más gastos de gestión) en venta anticipada y 22 euros (más gastos de gestión) el día del concierto.Están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org