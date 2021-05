El Corte Inglés lanza un catálogo de juguetes digital con actividades, vídeos, tutoriales… 

Viernes, 21 de mayo de 2021

Contará con una Zona de Juegos para que los niños disfruten, pongan a prueba sus habilidades y se entretengan tanto on como offline

El Corte Inglés crea un catálogo digital de juguetes literalmente para “jugar” repleto de actividades, juegos, vídeos, canciones, recetas, videojuegos y piezas descargables, para que todos puedan disfrutar de un verano de entretenimiento con los personajes favoritos de los más pequeños. Incluye un laboratorio de juguetes con el que los más pequeños podrán ver juguetes en 360 y 3D, así como vídeos y tutoriales. El catálogo despliega una amplia variedad de juguetes organizados en función de 15 categorías.

Se trata de una cuidada selección en la que no faltan imprescindibles como juguetes que cuidan el Planeta, los Made in Spain; para disfrutar al aire libre; los que van sobre ruedas; para crecer jugando y jugar a ser mayor; para quienes viven en un mundo lleno de fantasía; los de pequeños artistas; los juegos para todos; los que prefieren hacer sus propias construcciones; quienes buscan los de ciencia y electrónica; un ingente universo de acción; coches y pistas infinitas; no pueden faltar los juguetes solidarios y por supuesto los videojuegos.

Un juego digital de Batman, ponerse a los mandos de una nave en Lego Star Wars Battle Run, adivinar las películas de Harry Potter a partir de escenas construidas con Lego, actividades de colorear digitales y en papel, video-recetas para hacer en casa, vales de los Increíbles con buenos propósitos para regalar, componer sencillas marionetas de Star Wars, o saber si eres Yedi o Sith, disfrutar coloreando o sacar de los laberintos a los personajes preferidos e incluso diseñar moda, son algunas de las numerosas propuestas que componen este catálogo.

No faltarán para los fans de los videojuegos recomendaciones de títulos para jugar con amigos, así como las mejores propuestas de videojuegos de terror o directos en redes de Pokemon, Mario o Monster Hunter Rise.

La potencialidad de un catálogo digital permitirá actualizar con nuevas propuestas tanto la Zona de Juegos, como la parte del catálogo de juguetes.

Más de 30 marcas de juguetes han realizado propuestas singulares en Zona de Juegos para que este verano sea inolvidable. Entre ellas figuran Disney, Lego, AniMagic, Dino Crunch, Litter Bugs, Peppa Pig, Ricky Zoom, Bellies, Pinypon, Love Diana, Picto Rush, Wiggly Worms, Yofinity, Nancy, Bing, MoMonsters, Kid-e-Cats, Masha y el Oso, Batman, Hello Kitty, Chi Love, Super Wings, Dragon Ball, Wolrd Zombies, Goo Jit Zu, Harumika, Super Cute, LOL, Rainbow y Play-Doh.

Conseguir el catálogo este año es muy fácil, sólo hay que hacer una captura del código QR que figura en la cartelería en nuestras tiendas, en nuestras pantallas digitales, en las redes sociales, la app y la web de El Corte Inglés. Además, se encontrará en los siguientes enlaces:

https://www.elcorteingles.es/ catalogos-digitales/juguetes/

https://www.elcorteingles.es/ catalogos-digitales/juguetes/ zonadejuegos/