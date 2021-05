Crece la demanda de productos naturales

Viernes, 21 de mayo de 2021

Existe una alta demanda por adquirir artículos de todo tipo con la etiqueta verde, esa que garantiza que en su proceso de producción no se ha utilizado ningún producto químico contaminante

Todo lo ecológico vende ahora más que nunca. La ropa, la medicina, los artículos de limpieza, los objetos cotidianos… todo lo que haya tenido un proceso de producción limpio y respetuoso con el medio ambiente cobra interés para ser adquirido por el consumidor. Es en la alimentación y en los productos cosméticos donde este interés ha cobrado más fuerza

Atender al cuerpo, por dentro y por fuera, respetando la naturaleza, se ha convertido en una tendencia que ha venido para quedarse. La preocupación por el lamentable estado en el que se encuentra el planeta Tierra en relación a los elevados niveles de contaminación tiene su reflejo en el propio cuidado personal.

Contribuir de algún modo con la mejora de la salud del planeta puede llevarse a cabo con pequeños gestos diarios. En el alimento ecológico o en los productos que se utilizan para el cuidado de la piel es ahora más fácil, gracias a espacios digitales como la tienda online de productos naturalesSpirosa.com. Este site de referencia en el mundo de lo ecológico es una estupenda herramienta para sentirse bien por dentro y por fuera y, de paso, cuidar un poco mejor el mundo que habitamos.

¿Qué es un producto ecológico?

Es cierto que existe una alta demanda por adquirir artículos de todo tipo con la etiqueta verde, esa que garantiza que en su proceso de producción no se ha utilizado ningún producto químico contaminante, que se ha hecho todo lo posible para reducir la huella ecológica en su obtención.

Por regla general, se ha venido utilizando este concepto para definir la alimentacion ecologica, pero, debido al creciente interés global por adquirir artículos de todo tipo, esta necesidad se ha visto extendida a cualquier sector. Todos ellos, desde los alimentos hasta los productos de higiene personal o para la ropa y muebles, hasta la misma ropa y cualquier tipo de objeto, para ser considerado ecológico debe ajustarse a los requisitos y condiciones que quedaron establecidos en la Normativa Europea sobre Productos Ecológicos.

Para que cualquier artículo, objeto o producto consumible alcance esta consideración de ecológico se toma en consideración todo el proceso. Esto significa que se vigila las técnicas y procedimientos empleados en su base, desde que se cultiva la materia prima, hasta la elaboración del producto y posterior manipulación, envasado y transporte. El objetivo es garantizar que sea lo más natural y respetuoso posible con el medio ambiente.

¿A qué se debe este interés por lo ecológico?

El mundo vive una transformación realmente acelerada, los recursos naturales parece que se agotan, el exceso de polución ha provocado un caos climático sin precedentes en la historia de la humanidad, los ecosistemas con toda su flora y fauna se extinguen sin remisión…. Y todo ello va en perjuicio directo contra la propia raza humana que es quien lo provoca.

Las personas poco a poco van siendo conscientes de esta grave situación que empuja la civilización hacia un colapso inminente. En la medida de las posibilidades personales de cada cual está el aportar el pequeño grano de arena que le corresponda para contribuir en solucionar este grave problema.

Una actividad que significa un importante cambio en el paradigma humano es consumir productos que no aceleren esta debacle mundial, sino que la frene o la revierta. Adquirir solo productos ecológicos, orgánicos y biológicos representa solo un pequeño esfuerzo personal, pero que dejará una huella muy positiva en esta lucha sin cuartel que ya se está viviendo en todos los rincones del planeta.

Beneficios de cambiar a lo ecológico

No son pocos los beneficios que se reciben cuando se toma la decisión de consumir con conciencia ecologista. El primero de todos es dar una nueva oportunidad a la tierra y a los seres que habitan, evitando el desastre medioambiental que se avecina, y con esto ya merecería la pena hacer el cambio. Pero, a nivel particular, sobre todo en alimentación y productos de cosmética e higiene, estos productos ofrecen grandes beneficios al organismo.

Alimentarse con productos ecológicos

Al consumir alimentos con origen y tratamiento ecológico conservan todas sus propiedades nutritivas y organolépticas que les son propias. Al degustarlo se estará recibiendo el sabor, la textura, las características originales, por lo que se están extrayendo todas sus propiedades con efectos saludables.

Así mismo, se está apoyando un sistema de crecimiento sostenible, asegurando la máxima calidad en el producto y garantizando el respeto en el trato a los animales y los entornos; al agua subterránea, ríos y mares. Del mismo modo, se potencia la actividad agrícola y ganadera local.

Utilizar productos cosméticos y de higiene ecológicos

El uso y disfrute de estos otros artículos ecológicos conlleva, además de los ya mencionados a la naturaleza, una serie de beneficios a la piel como, por ejemplo, no preocuparse por cuáles son los que se deben usar y los que no, ya que al poseer ingredientes completamente naturales son válidos para cualquier tipo de piel o cabello, cuidando y regenerándolo de manera eficaz. Carecen de conservantes y aromas sintéticos, no utilizan aditivos artificiales y está completamente libre de tóxicos, por lo que no existe posibilidad de que se produzcan efectos secundarios de ningún tipo.

Además, sus efectos son más duraderos gracias a sus principios activos, de los que carecen los productos derivados del petróleo. La epidermis y el cuero cabelludo responden mejor a estos tratamientos, precisamente porque estos principios activos llevan a cabo la función específica para la que se han formulado, son más eficientes y rápidos.