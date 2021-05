Viernes, 21 de mayo de 2021

El lenguaje nos brinda expresiones llenas de riqueza y matices con las palabras vista y ver: ver tres en un burro, ver venir algo, no poder ver a alguien, habrá que verlo, ver lo que es bueno, ¡para que veas!, está por ver, hacerse ver, ¡hay que ver!, verlo en la cara, vamos a ver, a mi manera de ver, estar de buen ver, tener vista, vista cansada, echar un vistazo, a golpe de vista, ser corto de vista, hacer daño a la vista, tenerlo a la vista, no quitar la vista de encima, gustar a primera vista, estar a simple vista, hacer algo con vista, conocer de vista, en vista del éxito, en vista de lo ocurrido, a vista de pájaro, vista aérea, hacer la vista gorda, perder de vista, saltar a la vista, volver la vista atrás…

Incluso podemos encontrar muchísimas otras que tienen que ver con los ojos: ojos de lince, ojo de buey, ojo avizor, costar un ojo de la cara, valorar a ojo, ojos de cordero degollado, ojos de besugo, guiñar un ojo, ojos que no ven…, ser la niña de tus ojos, no pegar ojo, andarse con ojo, hay que abrirle los ojos, echar el ojo a algo, verlo con los propios ojos, dichosos los ojos, andar con cuatro ojos, comer con los ojos, hacer algo con los ojos cerrados, tener ojo, cerrar los ojos a algo, en un abrir y cerrar de ojos, hacer algo a los ojos de los demás, cuatro ojos ven más que dos, mirar con buenos ojos, tenerlo delante de los ojos, mirar con el rabillo del ojo, ver con otros ojos, poner los ojos en blanco, ser el ojo derecho, no quitar ojo, mal de ojo, entrar por los ojos, echar un ojo, ojos saltones, ojos rasgados, tener ojo clínico, ¡vaya ojo!, tener los ojos en el cogote, estar en el ojo del huracán, …

Todas estas expresiones nos dan una idea de lo importante que es este sentido para todos nosotros. Exclamaciones y frases hechas, incluso refranes, que se han fijado a lo largo del tiempo en nuestro hablar cotidiano.

Mirar hacia un sonido, hacia un lado o al otro, ver, ensimismarse viendo, disfrutando de todo aquello que nos muestra miles de colores…

Ver todos los tonos y todos los azules del cielo, sus gamas de grises, los tintes del arco iris, tan diversos, tan sugerentes…



Percibir con nuestros ojos otras miradas, otras pupilas que nos miran y expresan… otros rostros que sonríen sin sonido, adivinando sólo por el gesto la pasión, el amor, la dulzura, el enfado, el sosiego, la luz de la alegría, la fatiga o la calma, la desesperada espera…

Disfrutar de la variedad de flores que hay en un campo, de sus contrastes y sus diversas formas; contornos que recortan sus perfiles, cúpulas en una campiña de tejados, enhiestos edificios, singulares siluetas enmarcadas en el firmamento que recogen las vidas, el fluir de las gentes, caminos y aceras que dibujan alegres coloridos, recorridos, pasos, huellas en la tierra, trazos de losas alineadas, flores, miles de flores con miles de fragantes colores…

Saborear con el alma todas las tonalidades del otoño, las copas engalanadas con ocres y anaranjados, hojas voladoras a merced de la gravedad y del viento. Refugio bajo bóvedas coloridas que socorren de la lluvia y llenan las calles y las plazas. Gotas de lluvia rebotando en adoquines.

Alero buscado en la vertical inclemencia del sol veraniego, ala de sombrero, cristal que protege de dañinos rayos… Sombras y luces, brillos y negros, estrellas en el cielo.

Es el regalo de ver, la dádiva de contemplar, dos ojos para siempre, para ver la miseria y el lujo, el abandono o la novedad, los coloretes que le salen cada día al atardecer, complacerse en recoger en nuestros iris todos los contrastes que el mundo nos ofrece, alegrarse o sufrir…

Se dice que hay un proverbio árabe que reza: Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Quizás sirva para valorar y cuidar esos dos luceros, faros de nuestras vidas, con los que la mayoría hemos sido gratuitamente agasajados.

21 de Mayo. Día Mundial de la Salud Visual.