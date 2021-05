OCU alerta de la retirada de 52 mascarillas inseguras de tipo FFP2 en lo que va de año

Jueves, 20 de mayo de 2021

Recomienda comprar las mascarillas en farmacias, supermercados y tiendas de confianza; y evitar los market places de las plataformas on line

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a alertar de mascarillas que incumplen la normativa europea de protección. El Sistema de Alerta Rápida de la UE (RAPEX) ha detectado en lo que va de año 52 modelos inseguros del tipo FFP2 o similar, que sumados a los retirados el año pasado, alcanzan la cifra de 212 mascarillas desde el inicio de la pandemia.

Se trata, básicamente, de modelos FFP2, los recomendados para las personas de riesgo y quienes los cuidan. Mascarillas retiradas por una insuficiente eficacia de filtración de partículas hacia el interior, menor al 92% que exige la normativa europea (52% de las alertas), por un deficiente ajuste al contorno de la cara (20%) o la falta del certificado que acredita su eficacia (54%); pueden coincidir varios motivos.

Para evitar riesgos, OCU recomienda adquirir este y cualquier otro tipo de mascarillas en farmacias, supermercados y establecimientos de confianza, evitando los market places de las grandes plataformas de venta on line, donde se han detectado algunas de los modelos recientemente retirados. Además, los market places no son necesariamente más baratos, pueden concentrar largos tiempos de espera y no siempre respetan el derecho del consumidor a devolver el producto.

En cualquier caso, siempre que se adquiera una mascarilla por internet conviene verificar que el etiquetado incluye el marcado CE y la referencia a la norma EN 149 junto a un número de cuatro cifras que identifica al laboratorio certificador, que deberá coincidir con la información del fabricante en su página web.

Por último, OCU recuerda que las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, que son las recomendadas por el Ministerio de Sanidad para la población en general, cumplen perfectamente la función de protección frente al coronavirus. El último análisis de mascarillas confirma un 98% de eficacia de filtración de los modelos desechables a la venta en supermercados; la eficacia de las higiénicas reutilizables es menor, aunque suele superar el 90%.