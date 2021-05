La Plataforma para la Defensa de El Bosque cuestiona los conciertos “apoteósicos” en El Bosque

Il Divo en El Bosque o La casa por el tejado Hemos leído con estupefacción, que el Ayuntamiento de Béjar se va a gastar 12.500€ en una serie de conciertos que se realizarán este verano en El Bosque de Béjar y que cuyo espectáculo final se autocalifica de "apoteósico". No tendríamos ningún inconveniente si la infraestructura escénica no perjudicara la conservación del BIC (recordemos lo que sucedió tras la actuación del bailaor Rafael Amargo en agosto de 2005) y, sobre todo, si El Bosque estuviera realmente en perfectas condiciones, pero lamentablemente no es el caso. Todo lo contrario, hemos visto el lamentable proyecto de restauración de la Huerta de Abajo, elaborado por el arquitecto Valeriano Sierra Morillo (en adelante, VSM), del que hemos solicitado públicamente su desistimiento La solución propuesta por VSM supones un grave atentado contra la integridad del BIC, en palabras de la prestigiosa Arquitecta paisajista, Consuelo Martínez Correcher, “Lo que propone V.S.M. no es un jardín arqueológico, que los hay, y son duros e inexpresivos. Parece un jardín ortopédico, no faltaría más que reponer las especies ausentes por ejemplares de resina, para que las raíces no resulten un "ʺfalso histórico".

En palabras de Correcher: “Dice V.S.M. que finalmente deja la huerta, con introducción de cambios con materiales novísimos, rompedores de la estética del sitio contra toda autenticidad, para ver qué se hará más adelante. Eso no es restauración, tampoco es acondicionamiento.” Ante ese despropósito, el Ayuntamiento propone la realización en el verano de hasta nueve conciertos, con un gasto de 12.500 € y mientras tanto el Bosque sigue con un mantenimiento bajo mínimos, con una dedicación de una persona, donde antes había un grupo de seis Señora Alcaldesa, un poco de sensibilidad y de coherencia. ¿Qué hace el Ayuntamiento gastándose un dineral, cuando el Bosque sigue en un estado lamentable?, ¿Cómo puede el Ayuntamiento, sin que se le caiga la cara de vergüenza, afirmar que el mantenimiento de El Bosque deja mucho que desear y que en vez de solucionarlo, quiere que la Junta pague una parte de esos gastos?, ¿va a seguir la Sra. Alcaldesa adelante con ese proyecto nefasto de reacondicionamiento de la Huerta de Abajo?, ¿Nos seguirá ninguneando y negándonos la información del proyecto del Jardín Romántico?, ¿Tiene la Sra. Alcaldesa alguna información sobre los responsables del vandalismo de la Fuente del Paraguas?, ¿Por qué no pide a la Junta, tal y como se habían comprometido, que procedan a su restauración?, ¿Por qué no propone la constitución del Consejo Asesor de El Bosque, con participación del Grupo San Gil, tal y como se establece en el Plan Director?, ¿Para cuándo la contratación de un Bosquero, que se encargue de trabajos de mantenimiento de El Bosque y la regadera? Todas esas preguntas y muchas más que en su día se le hicieron (entre ellas las formuladas por escrito el 31 de julio de 2020) deberían ser contestadas por la Sra. Alcaldesa, antes de programar ningún súper concierto en El Bosque. Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar