Diez personas competirán por la plaza de peón de jardinería y 18 por la de auxiliar administrativo

Jueves, 20 de mayo de 2021

El Boletín Oficial de la Provincia recoge en su edición de este jueves los listados definitivos de admitidos y excluidos a dos de los procesos selectivos que tiene actualmente en marcha el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para cubrir sendas vacantes en su plantilla municipal: una plaza de auxiliar de administrativo adscrita al Cuerpo de la Policía Local, reservada a personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y una plaza de peón de jardinería, también reservada a personas con discapacidad, en este caso de tipo intelectual igual o superior al 33%, que no les imposibiliten desempeñar los puestos.

Respecto a los listados provisionales de admitidos y excluidos que fueron publicados a principios del mes de abril, se ha admitido una persona más para cada proceso selectivo, al presentar el justificante del abono de las tasas de los derechos de examen (16,96€), que no habían adjuntado inicialmente en su solicitud.

De este modo, por la plaza de auxiliar administrativo adscrita al Cuerpo de la Policía Local competirán un total de 18 personas (13 hombres y 5 mujeres), que son todas las que presentaron su solicitud (no ha quedado nadie excluido). Ese listado de personas se puede consultar en el siguiente enlace: https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210520/BOP-SA-20210520-008.pdf.

Mientras tanto, en el proceso selectivo para cubrir la plaza de peón de jardinería sí hay excluidos en el listado definitivo, un total de 5: dos personas porque su discapacidad no es intelectual según informe de la Junta de Castilla y León; otra porque no acredita discapacidad intelectual; otra persona, además de la causa anterior, tampoco ha acreditado el tipo de discapacidad; y una última no ha presentado titulación académica.

Respecto al listado inicial, se ha admitido a una persona, ya que ha justificado el abono de las tasas de examen, con lo cual el listado de personas que van a competir por la plaza está integrado por 10 personas (todos ellos hombres). Los listados de personas admitidas y excluidas se pueden consultar aquí: https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210520/BOP-SA-20210520-009.pdf.

De momento se desconocen las fechas de realización de las primeras pruebas de ambos procesos selectivos, que serán dadas a conocer en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo al menos con diez días naturales de antelación a las fechas de realización.