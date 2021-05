Los palestinos también aman a sus hijos

Queridos amigos,

Permítanme aclarar algunos hechos sobre lo que está sucediendo sobre el terreno, esperando su apoyo. Por favor, lea sobre lo que está sucediendo en Palestina en fuentes de confianza y compártalo con amigos y familiares. Cuando escuche las noticias en los medios, busque el origen del problema: ¿quién ocupa a quién?

Permítanme aclarar el hecho de que nosotros, como palestinos, no estamos en contra de ninguna religión, incluido el judaísmo, pero nos oponemos al sionismo, que está tratando de expulsarnos de nuestro país. Tenemos derecho a vivir en nuestro país. Últimamente, Israel ha intensificado sus violaciones de derechos los humanos y sus crímenes de guerra contra nosotros. De hecho, ¡¡nos enfrentamos a una limpieza étnica!! ¿Puede creer que algunas familias palestinas fueron obligadas a demoler sus propias viviendas en Jerusalén? Nos enfrentamos a incesantes desahucios y desplazamientos.

Los colonos israelíes son causantes de todo tipo de provocaciones. Sus constantes esfuerzos por desplazar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén y en las demás partes de Palestina y sus beligerantes ataques contra la mezquita de Al-Aqsa van más allá de lo que los palestinos pueden tolerar. Los últimos ataques contra la mezquita de Al-Aqsa y Sheikh Jarrah prendieron la mecha del conflicto actual.



La injusticia que nos afecta no desaparecerá hasta que la ocupación termine por completo. Tengo derecho a vivir en una patria libre como tú vives en un país libre. Sufrimos racismo, persecución y la confiscación de nuestra tierra a diario. ¿Cuánto tiempo durará esta injusticia? Quiero que mis hijos vivan en paz; quiero que tengan un futuro seguro como el tuyo.

Apoya a la humanidad en Palestina. ¡Esto no es política! ¡Esto no es religión! Esto no es antisemitismo. La humanidad no es negociable. Para acabar con la ocupación, necesitamos tu apoyo.

Loay Abu Alsaud

Mi único comentario es el título. Leo en un “periódico” local un artículo donde se pone a Israel como “garante de la civilización occidental” y a los palestinos de Hamás como “terroristas” culpables de las muertes de sus propios niños “al ubicarlos en los puntos de lanzamiento de cohetes”, siendo esa es su mejor propaganda. Y para acabarlo de arreglar añade que la opinión pública y la prensa occidental estamos “a los pies de los terroristas”, que mañana nos pueden aniquilar, por tragarnos esa propaganda.

Lo que pasará a la historia del periodismo como ejemplo señero de indigencia intelectual y abyección moral.

